محافظات

الأسرة ودورها في تنمية القدرات الإبداعية للطفل الموهوب.. ندوه بإعلام الداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

في إطار الدور التوعوي للهيئة العامة للاستعلامات، وتنفيذا لفعاليات الحملة الإعلامية للسكان وتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة ، نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم حلقة نقاشية بعنوان: " الأسرة ودورها في تنمية القدرات الإبداعية للطفل الموهوب".

واستهدفت الحلقة النقاشية تسليط الضوء على أهمية التنشئة الإجتماعية داخل الأسرة ، في تعزيز المهارات والقدرات الإبداعية للأطفال .

وعقدت الحلقة النقاشية بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية الهنداو التابعة لمركز ومدينة الداخلة ، وحاضر فيها موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية الأستاذ مصطفى فراج، في حضور لفيف من أولياء الأمور وأهالي القرية والقرى المجاورة .

وأكدت الحلقة النقاشية على أن الأسرة تلعب دورا كبيرا في إكتشاف مواهب أطفالها ورعايتها وتنميتها من أجل استمرار هذه الموهبة وإنتفاع المجتمع بها في المستقبل ، مشيرة إلى أن الآباء الذين يرغبون في أن يكون أبناؤهم مبدعين في العلم والفن والأدب عليهم أن يتبعوا أسلوبا تربويا يحفظ ويرعى مواهب أطفالهم ويعين على استدامتها .

وذكرت الحلقة النقاشية أن دور الأسرة مع طفلها الموهوب يبدأ منذ بزوغ بدايات الموهبة لديه أو ظهور العلامات الدالة على تلك الموهبة من خلال ملاحظة مظاهر التميز  لدى الطفل  وبعد ذلك تعمل الأسرة على تعزيز هذه الموهبة وعدم كبحها .

وناقشت الحلقة سبل تنمية المهارات الإبداعية للطفل من خلال توفير البيئة المحفزة ، وتقديم الأساليب التربوية السليمة بالابتعاد عن القسوة والتدليل الزائد ، وتشجيع التفكير خارج الصندوق والإحتفاء بالأفكار الجديدة مهما كانت بسيطة ، ورعاية موهبة الطفل ،  والحرص دائما على تقديم القدوة الحسنة من المبدعين والعلماء .
وبين النقاش على مدار الحلقة أن الوالدين يواجهان صعوبات متعددة فيما يتعلق بالكشف عن الطفل الموهوب ، ومن بين هذه الصعوبات  عدم توافر المعلومات الكافية حول طبيعة الموهوب وخصائص الموهوبين وأساليب الكشف عنهم ،  وكذلك تحديد ما اذا كان طفلها مهوبا أم لا .

كما أكد النقاش على أن تنمية ورعاية الطفل الموهوب يتطلب تضافر كافة المؤسسات مع الأسرة وخصوصا المدرسة والمؤسسات الدينية والاعلامية. 

وكانت الحلقة النقاشية قد شهدت تفاعلا إيجابيا من قبل الحضور  من خلال الأسئلة الواعية التي تم طرحها من قبل أولياء الأمور والأمهات والتي أثرت موضوع الحلقة وعكست  الإهتمام بالموضوع والرغبة الشديدة في تنمية وتعزيز مواهب الأبناء .

أدار الحلقة النقاشية محمود عزت مسؤول الأنشطة بالمجمع،  في حضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع،  تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اعلام الداخلة

