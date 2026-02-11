قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد
موعد صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 قبل رمضان
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
رئيس المجلس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام الكويتي بالوكالة تعزيز التعاون المشترك

أ ش أ

 بحث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خالد عبدالعزيز، مع وزير الدولة الكويتي لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الإعلامي.

جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الـ22 العادية للمجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب التي استضافتها الكويت اليوم.

وتناول اللقاء آفاق تطوير العمل الإعلامي المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يسهم في دعم مسارات الإعلام العربي ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال والتقنيات الحديثة.

واستعرض الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب المهنية وتنظيم البرامج التدريبية المتخصصة وبناء القدرات البشرية بما يعزز كفاءة الكوادر الإعلامية ويرتقي بمستوى الأداء والتنظيم.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التعاون والعمل على إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في ترسيخ الشراكة الإعلامية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الدولة الكويتي الاتصالات تكنولوجيا المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

