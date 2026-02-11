رئيس المجلس الأعلى للإعلام يبحث مع وزير الإعلام الكويتي بالوكالة تعزيز التعاون المشترك

أ ش أ

بحث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خالد عبدالعزيز، مع وزير الدولة الكويتي لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة، عمر العمر، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجال الإعلامي.

جاء ذلك على هامش اجتماع الدورة الـ22 العادية للمجلس التنفيذي لوزراء الإعلام العرب التي استضافتها الكويت اليوم.

وتناول اللقاء آفاق تطوير العمل الإعلامي المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يسهم في دعم مسارات الإعلام العربي ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال والتقنيات الحديثة.

واستعرض الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب المهنية وتنظيم البرامج التدريبية المتخصصة وبناء القدرات البشرية بما يعزز كفاءة الكوادر الإعلامية ويرتقي بمستوى الأداء والتنظيم.

وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التعاون والعمل على إطلاق مبادرات مشتركة تسهم في ترسيخ الشراكة الإعلامية وتخدم المصالح المشتركة للبلدين.