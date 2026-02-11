سوريا تُطلق لقب “مهندس نظافة” تكريماً لعمال النظافة: خطوة احترام وإنسانية لتعزيز مكانتهم في المجتمع

أعلنت الجهات الرسمية في الجمهورية العربية السورية مؤخرًا عن اعتماد مسمى وظيفي جديد لعمال النظافة تحت اسم “مهندس نظافة”، في خطوة لافتة تُعد الأولى من نوعها في الدولة، بهدف تكريم جهود هذه الفئة وتقدير دورها الحيوي في المجتمع.

يُعد هذا القرار تحولًا مهمًا في طريقة النظر إلى العاملين في قطاع النظافة، الذين غالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم يؤدون مهام بسيطة تقليدية، بينما هم في الواقع يقومون بخدمات أساسية ترتبط بالصحة العامة والنظافة البيئية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وفقًا للجهات الرسمية السورية، فإن اعتماد مسمى “مهندس نظافة” لا يقتصر على تغيير لفظي فقط، بل يحمل رسالة اجتماعية وإنسانية عميقة تعكس الاعتراف بالدور الذي يلعبه هؤلاء العمال في بناء مجتمع صحي وآمن. وأوضح المسؤولون أن هذا المسمى الجديد يهدف إلى تعظيم المكانة المعنوية لهذه الفئة بين أقرانهم وفي أعين المجتمع ككل، معتبرين أن العمل في هذا المجال يستلزم تخطيطًا وتنظيمًا وجهدًا مستمرًا لضمان بيئة نظيفة وصحية.

من الجدير بالذكر أن النظافة في المدن ليست مجرد رفع قمامة أو تنظيف الشوارع بشكل يومي، بل هي عمل يتطلب تنسيقًا بين فرق العمل، وترتيبًا منطقيًا للمهام، ومسؤولية عالية في الحفاظ على الصحة العامة، وهو ما يحاكي في جوهره الدور الهندسي الذي يتحمل مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة. لذلك، يرى كثير من المتابعين أن إطلاق لقب “مهندس” على عمال النظافة ليس مبالغة، بل اعتراف بحق لهم في الاحترام والتقدير.

هذا التغيير يعكس أيضًا توجهًا اجتماعيًا حديثًا نحو احترام جميع المهن دون تمييز أو تحقير، ما من شأنه أن يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين في هذا القطاع وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد في أداء عملهم، والذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات التي تشهدها العديد من الدول والمجتمعات في الآونة الأخيرة لتقدير العمال والموظفين الذين يقومون بأدوار خدمية أساسية، حيث أثبتت التجارب الدولية أن رفع مكانة العاملين مرتبط بشكل مباشر برفع كفاءتهم وجودة الخدمات التي يقدمونها للمجتمع.