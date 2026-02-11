قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور
100 مليار يورو على المحك.. صراع باريس وبرلين يهدد مستقبل المقاتلة الأوروبية
القبض على رجل ونجله تعديا على منزل شقيقه في الدقهلية بسلاح أبيض
هاني حنا يبدأ مهامه برسائل حاسمة: شراكة كاملة مع البرلمان.. ومواجهة الشائعات بالشفافية
التاريخ لن يرحمكم.. ناقد رياضي ينتقد مجلس إدارة ناديب الزمالك
شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
عبد الغني العيادي: اجتماع وزراء دفاع أوروبا خطوة لتعزيز الاستقلالية السياسية والدفاعية

محمود محسن

أكد عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، أن اجتماع وزراء دفاع أوروبا في بروكسل يحمل أهمية كبيرة في هذا التوقيت الحساس، ويعكس سعي القارة الأوروبية نحو سياسات مستقلة وشاملة على المستويات الدفاعية والاقتصادية والضريبية.

وأوضح العيادي  في مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع يمثل خطوة ضمن الثورة الداخلية لأوروبا، وهي محاولة لبناء تكتل جيوسياسي مستقل عن الضمانة الأمريكية التي أصبح مستقبلها محل شك.

وأشار العيادي إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية كشفت عن واقع مرير بالنسبة لأوروبا، حيث تبين أن المقاربة الليبرالية التقليدية، القائمة على القانون الدولي والمؤسسات والمشاورات الدولية، لم تعد بالفعالية والقوة السابقة.

وذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عملياً عن نهاية هذه المقاربة، ووضعت الأساس لمقاربة أكثر واقعية تعتمد على القدرة العسكرية والقوة الاقتصادية والاستقلالية الأوروبية.

وأوضح العيادي أن تعزيز الأمن الأوروبي والسياسة الدفاعية لا يقتصر على حيازة الأسلحة، مشيراً إلى أن بناء استراتيجية دفاعية متكاملة يجب أن يشمل الصناعات المستقلة وتطوير مقاربة شاملة للأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحروب الحديثة التي أصبحت هجينة وسيبرانية، وتؤثر على سلاسل التوريد والأمن القومي، بما في ذلك الهجرة غير النظامية.

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ارخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

أرخص شركة تنظيف بالرياض عمالة فلبينية شركة الأوائل كلين

لازم تشتريه في طلبات رمضان.. مشروب رخيص يعزز صحة الكبد | اكتشفه

قلبي بيرفرف ومش قادر أخد نفسي.. جمال شعبان يكشف أسباب وعلاج أشهر مشاكل مضخة الحياة

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

