طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
اقتصاد

قبل أيام من رمضان .. قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالأسواق

رانيا أيمن

مع اقتراب شهر رمضان، تظل أسعار الخضار والفاكهة محور متابعة يومي من الأسر المصرية، خاصة مع اختلاف الأسعار بين سوق الجملة وسعر التجزئة في المحلات.

ورغم أن الأسعار في سوق العبور تظهر استقرارًا نسبيًا، إلا أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة ثباتها عند المستهلك النهائي، حيث تدخل في حسابات السعر عوامل أخرى مثل التعبئة والنقل والبيع بالتجزئة.

ومع بداية التعاملات اليوم الخميس، استقرت أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق المصرية تزامناً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ارتفاع طفيف في أسعار بعض الأصناف يوم أمس الأربعاء.

وهذا الإستقرار في الأسعار يعني أن هناك وفرة في المعروض أو توازن في حركة البيع والشراء، لكن في بعض الأحيان قد تشهد الأسعار ارتفاعًا طفيفًا مع زيادة الطلب أو ضعف المعروض.

وقد جاءت أسعار الخضروات اليوم كالتالي:

البطاطس: حوالي 11 جنيهًا للكيلو.

الطماطم: بين 6 و 13 جنيهًا للكيلو

البصل: من 4 إلى 11 جنيهًا للكيلو.

الكوسة: من 5 إلى 12 جنيه للكيلو

فلفل رومي: من 12 إلى 22 جنيه الكيلو

باذنجان رومي: من 10 إلى 14 جنيه للكيلو

بأسعار متفاوتة بين 5 و12 جنيهًا تقريبًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة اليوم الخميس فقد جاءت كالتالي:

البرتقال: بين 8 و13 جنيهًا للكيلو بحسب النوع.

عنب أصفر: من 120 إلى 150 جنيه للكيلو.

تفاح أصفر: من 50 إلى 80 جنيه للكيلو.

الفراولة: 40 جنيه للكيلو.

الجوافة: 30 جنيه للكيلو.

المانجو: 60 جنيه للكيلو.

الموز : 30 جنيه للكيلو.

