مصطفى بكري: الحكومة الجديدة تقدر الوزراء السابقين والتغيير فرضته طبيعة المرحلة الحالية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم عقد أول اجتماع للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولكن ما نقف أمامه هو التقدير للوزراء السابقين، وهي تعد لافتة طيبة وكبيرة في معانيها.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المسئول الذي رحل عن منصبه ليس مقصرا، ولكن التغيير كان لطبيعة المرحلة الحالية من عمر الوطن.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه كل التحية والتقدير لهم في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة أن يكون هناك مجالس مجلية في المراكز والقرى والمحافظات.