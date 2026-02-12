قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: لا تصفية لشركات قطاع الأعمال.. ونقلها للوزارات لتفعيل دورها
ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح في الموسم القادم.. من هو؟
مصطفى بكري: الدولة تتعامل بحسم مع جرائم خطف وهتك عرض الأطفال لحماية المجتمع
غرامات التخلف عن التجنيد.. تعديلات شاملة على قانون الخدمة العسكرية
بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيقته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
بكري: الرئيس السيسي يستمع للرأي المعارض وحركة المحافظين تنتظر القرار

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على الاستماع إلى كافة الآراء، بما في ذلك الرأي المعارض، لضمان اتخاذ القرارات الصائبة من قبل صناع القرار. 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”  أن حرية الإعلام تعتبر حقًا دستوريًا وقانونيًا مكفولًا للجميع.

وأضاف بكري أن مجلس النواب من المتوقع أن يشهد استجوابات قوية للوزراء، مشيرًا إلى أن غياب الاستجوابات يتيح للوزراء العمل دون ضغوط، فيما تهدف هذه الاستجوابات إلى تعزيز المساءلة وتحريك العملية البرلمانية.

وفيما يتعلق بحركة المحافظين، قال بكري إن القرار قد يكون جاهزًا وينتظر توقيع الرئيس، مشددًا على أن المرحلة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضرورة قيام الحكومة بضبط الأسعار ومواجهة الغلاء.

