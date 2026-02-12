بكري: الرئيس السيسي يستمع للرأي المعارض وحركة المحافظين تنتظر القرار

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على الاستماع إلى كافة الآراء، بما في ذلك الرأي المعارض، لضمان اتخاذ القرارات الصائبة من قبل صناع القرار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” أن حرية الإعلام تعتبر حقًا دستوريًا وقانونيًا مكفولًا للجميع.

وأضاف بكري أن مجلس النواب من المتوقع أن يشهد استجوابات قوية للوزراء، مشيرًا إلى أن غياب الاستجوابات يتيح للوزراء العمل دون ضغوط، فيما تهدف هذه الاستجوابات إلى تعزيز المساءلة وتحريك العملية البرلمانية.

وفيما يتعلق بحركة المحافظين، قال بكري إن القرار قد يكون جاهزًا وينتظر توقيع الرئيس، مشددًا على أن المرحلة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضرورة قيام الحكومة بضبط الأسعار ومواجهة الغلاء.