رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
استحقاق دستوري مؤجل.. هل تقترب ساعة انتخابات المحليات بعد توجيه الرئيس للحكومة؟
زلطة : ندرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الاتحاد الإفريقي يبقي على تجميد عضوية السودان ويدعو إلى هدنة إنسانية

فرناس حفظي

أبقى الاتحاد الإفريقي، الخميس، على قرار تجميد عضوية السودان الصادر في 27 أكتوبر 2021، على خلفية الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، على السلطة المدنية.

وأكد الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع مجلس السلم والأمن في أديس أبابا، ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق عملية حوار سوداني شامل، بقيادة وملكية سودانيتين، لمعالجة الجوانب الأمنية والسياسية والأسباب الجذرية للنزاع. وشدد البيان على أنه لا يوجد حل عسكري مستدام للوضع الراهن.

ورحب تحالف القوى المدنية السودانية "صمود" بالبيان، لكنه دعا إلى موقف أكثر صلابة، مشيرًا إلى أن واقع الانقلاب لم يتغير، وأن غياب حكومة شرعية لا يزال السبب الرئيسي لتجميد عضوية السودان.

وأكد الاتحاد الإفريقي التزامه بسيادة السودان ووحدة أراضيه، ومواصلة دعم الشعب السوداني في سعيه لاستعادة السلام والاستقرار والتنمية والحكم الديمقراطي. كما أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات.

وقال مهدي الخليفة، الوزير الأسبق في الخارجية السودانية، إن الرسالة الإفريقية واضحة: "لا شرعية بلا مسار دستوري، ولا استقرار بلا حل سياسي، ولا وحدة إفريقية بلا التزام صارم بالقواعد الحاكمة".

وفي المقابل، شدد تحالف "صمود" على أن المبادرات العسكرية والسياسية التي قدمتها سلطات الانقلاب لا تمثل حلاً حقيقيًا، داعيًا إلى عملية سياسية حقيقية بقيادة مدنية لتحقيق استقرار السودان وإعادة الشرعية.

