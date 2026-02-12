سلطنة عُمان تستضيف مؤتمرا دوليا لتعزيز النقل البحري واللوجستيات

انعقدت في سلطنة عُمان أعمال المؤتمر الدولي البحري واللوجستي 2026، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وقادة الصناعة وصنّاع القرار والطلبة من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وشكّل المؤتمر منصة دولية متخصصة للحوار وتبادل الخبرات حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاعي النقل البحري واللوجستيات، حيث ناقش المؤتمر عددًا من المحاور الحيوية، من بينها التحول الرقمي في الموانئ والخدمات اللوجستية، والشحن الأخضر والاستدامة البيئية، والسلامة والأمن البحري، ومستجدات التجارة العالمية والسياسات المنظمة لها، إضافة إلى تنمية القوى العاملة الوطنية، وتقنيات الملاحة البحرية الحديثة.

وأكدت جلسات المؤتمر أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي وصنّاع القرار، بما يسهم في دعم منظومة الابتكار والبحث العلمي، وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع، انسجامًا مع مستهدفات"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزًا إقليميًّا وعالميًّا في قطاع اللوجستيات.

كما أسهم المؤتمر في تنشيط الحراك الأكاديمي والاقتصادي بولاية صحار، وتعزيز موقعها بوصفها مركزًا للمعرفة والصناعة البحرية، مؤكدًا الدور المحوري الذي تضطلع به كلية عُمان البحرية الدولية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وتسهم في تعزيز تنافسية القطاعين البحري واللوجستي على المستويين الإقليمي والدولي.