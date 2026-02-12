إفطار صحي لمريض السكري في رمضان.. أسامة حمدي يوضح

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة وأمراض السكر بجامعة هارفارد، أن هناك إرشادات عملية لإعداد إفطار صحي لمرضى السكري خلال شهر رمضان، تعتمد على تقسيم الطبق إلى أربعة أقسام متوازنة.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أن القسم الأول من الطبق يُخصص للبروتينات الحيوانية مثل الدجاج أو السمك أو اللحم، بينما يخصص القسم الثاني للبروتينات النباتية والخضروات المطبوخة، مثل الفاصوليا واللوبيا والعدس، بالإضافة إلى البامية والكوسة والجزر والسبانخ.

وأضاف أن القسم الثالث ينبغي أن يضم السلطة الخضراء مع إضافة كمية قليلة من زيت الزيتون لإبطاء امتصاص السكر، أما القسم الرابع فيُخصص للنشويات بكميات محددة، مثل 3 إلى 4 ملاعق أرز أو ربع رغيف خبز أسمر.

وأشار حمدي إلى أن المشروب الصحي المناسب مع الإفطار هو كوب من الحليب، مع الاكتفاء بثمرة فاكهة واحدة، لتقليل ارتفاع السكر بعد الإفطار والحفاظ على استقراره خلال ساعات الصيام.