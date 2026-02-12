قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
بعد مقترح ياسر جلال .. عقوبات رادعة تطارد هؤلاء بسبب التصوير دون إذن
ترامب يحذر من تبعات عدم تجاوب طهران مع المطالب الأمريكية والدبلوماسية الدولية
لوكمان يضيف الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد في مرمى برشلونة بكأس ملك إسبانيا
ياسمينا عيسى تضمن ميدالية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف على 1428 مواطنا بالمجان في قرى دمياط

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي

استكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن 11 عيادة متنقلة بعدد 9 تخصصات طبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق..

وفى هذا الصدد،، ذكر مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس 11 و 12 فبراير 2026 انعقدت قافلة طبية بالاربعين بمركز فارسكور، تردد عليها 1428 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 5 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لعدد 3 حالات ،بالإضافة إلى إجراء 301 تحليل معملى بمعمل الدم و 17 تحاليل بمعمل الطفيليات و فحص 24 حالة بالأشعة السينية و 13 حالة أخرى بالسونار ،علاوة على عقد 8 ندوات توعوية حضرها 94 مواطن بالاضافة الي فحص 162 مواطن ضمن مبادرة افحص واطمن للكشف المبكر عن الضغط والسكر بالإضافة الي 83 مواطن استفادوا بخدمات المبادرات الرئاسية فيما شهدت القافلة اقبالا كبيرا من المواطنين  وأشاد اهل القرية بجهود الدولة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وكذلك حسن المعاملة والاستقبال والرعاية الطبية المقدمة لجميع مترددي القافلة من قبل فريق القوافل .

ياتى ذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة والسكان  وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري  منسق القوافل العلاجية

دمياط محافظ دمياط صحه المراه الكشف الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

امام عاشور

شاهد أحدث ظهور لإمام عاشور بعد انتهاء عقوبته مع الأهلي

محمد صلاح

حان وقت الرحيل.. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

الاهلي

الأهلي يحتفل بذكرى الفوز على الهلال السعودي

بالصور

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

القراصيا
القراصيا
القراصيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد