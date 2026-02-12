الكشف على 1428 مواطنا بالمجان في قرى دمياط

استكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن 11 عيادة متنقلة بعدد 9 تخصصات طبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق..

وفى هذا الصدد،، ذكر مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس 11 و 12 فبراير 2026 انعقدت قافلة طبية بالاربعين بمركز فارسكور، تردد عليها 1428 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 5 حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واستصدار قرار علاج علي نفقة الدولة لعدد 3 حالات ،بالإضافة إلى إجراء 301 تحليل معملى بمعمل الدم و 17 تحاليل بمعمل الطفيليات و فحص 24 حالة بالأشعة السينية و 13 حالة أخرى بالسونار ،علاوة على عقد 8 ندوات توعوية حضرها 94 مواطن بالاضافة الي فحص 162 مواطن ضمن مبادرة افحص واطمن للكشف المبكر عن الضغط والسكر بالإضافة الي 83 مواطن استفادوا بخدمات المبادرات الرئاسية فيما شهدت القافلة اقبالا كبيرا من المواطنين وأشاد اهل القرية بجهود الدولة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وكذلك حسن المعاملة والاستقبال والرعاية الطبية المقدمة لجميع مترددي القافلة من قبل فريق القوافل .

ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط و الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية و وزير الصحة والسكان وتحت اشراف الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية