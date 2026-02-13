قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

كواليس استعدادات المصري لمواجهة زيسكو.. ورسائل خاصة من اللاعبين للكوكي

رباب الهواري

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر بنادي المصري البورسعيدي، عن كواليس استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة زيسكو في ختام دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وقال المصدر عبر برنامج ستاد المحور، إن اللاعبين بالكامل في حالة تركيز كبيرة قبل مواجهة زيسكو حيث يسعى لاعبي المصري لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أملًا في التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

وشدد المصدر، على أن كان هناك رسالة خاصة من اللاعبين للجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي وتعهدوا على تحقيق الفوز وتصحيح النتائج بعد سلسلة النتائج السلبية التي حاوطت الفريق في المباريات الأخيرة.

المصرى البورسعيدى زيسكو الكونفدرالية اخبار الرياضة

