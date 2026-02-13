صحة دمياط وجامعة الأزهر يقومون بالكشف الطبي لـ2369 حالة بالزرقا



وقع الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط برتوكول تعاون مع جامعة الأزهر ، تم تقديم خدمات الكشف الطبي للمواطنين بهدف دعم وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية.

حيث قام فريق من كلية الطب بنات جامعة الازهر بتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين في الوحده الصحية بالكاشف الجديد بمركز الزرقا

في تخصصات : الروماتيزم والمناعة والرمد والأنف والاذن والحنجرة والاطفال والمخ والأعصاب والاسنان و الباطنةو النسا والتوليدو المسالك والجراحة والعلاج الطبيعي لعدد 2369 حالة مع إحالة بعض الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي لمستشفي الازهر بدمياط الجديدة لاستكمال الاجراءات اللازمة

فيما أكد الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط علي أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك مع مركز التميز الدولي بجامعة الازهر واستمرار التعاون الهادف من أجل خدمة المواطنين.