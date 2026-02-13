قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
صحة دمياط وجامعة الأزهر يقومون بالكشف الطبي لـ2369 حالة بالزرقا

صحه دمياط
صحه دمياط
زينب الزغبي


وقع  الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط برتوكول تعاون  مع جامعة الأزهر ، تم تقديم خدمات الكشف الطبي للمواطنين بهدف دعم وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية.

حيث قام فريق من كلية الطب بنات جامعة الازهر بتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين في الوحده الصحية بالكاشف الجديد بمركز الزرقا
في تخصصات : الروماتيزم والمناعة والرمد والأنف والاذن والحنجرة والاطفال والمخ والأعصاب والاسنان و الباطنةو النسا والتوليدو المسالك والجراحة والعلاج الطبيعي لعدد 2369 حالة مع إحالة بعض الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي لمستشفي الازهر بدمياط الجديدة لاستكمال الاجراءات اللازمة

فيما أكد  الدكتور محمد عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بدمياط  علي أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك مع مركز التميز الدولي بجامعة الازهر واستمرار التعاون الهادف من أجل خدمة المواطنين.

