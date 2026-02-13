قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
هل يشارك محمد صلاح أمام برايتون غدا| مدرب ليفربول يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لجنة تحكيم مهرجان برلين في مرمى النيران بعد سؤال عن فلسطين

لجنة تحكيم مهرجان برلين
لجنة تحكيم مهرجان برلين
محمد نبيل

شهد المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي حالة من التوتر والارتباك، بعدما امتنعت اللجنة عن الإجابة على سؤال مباشر يتعلق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، مكتفية بتجاهل الطرح والانتقال إلى أسئلة أخرى ذات طابع فني.
 

وخلال المؤتمر، الذي خُصص للحديث عن معايير التحكيم والأفلام المشاركة في الدورة الحالية، وجّه أحد الصحفيين سؤالًا حول موقف اللجنة من الأحداث الإنسانية الجارية وإمكانية التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين. إلا أن السؤال لم يلقَ أي رد من أعضاء اللجنة، ما أثار استغراب الحضور ودفع بعض الصحفيين إلى اعتبار الموقف «تجنبًا متعمدًا».

في البداية حاولت مديرة الجلسة تمرير الأمر دون إجابة، حيث قالت أن لجنة التحكيم هنا للحديث عن السينما، إلا أن الصحفي أصر على سماع إجابة.

وقال رئيس لجنة التحكيم المخرج الألماني فيم فيندرز: لا يجب أن تأخذنا السياسة داخل العمق، إننا نقوم بعمل الناس لا بعمل الساسة، فيما اعتبر رده مراوغة بائسة حيث أعلن المهرجان من قبل تضامنه مع أحداث سياسية سواء في إيران أو إوكرانيا.
 

ويأتي هذا الصمت في وقت لطالما ارتبطت فيه السينما العالمية بقضايا العدالة وحقوق الإنسان، حيث اعتادت مهرجانات دولية كبرى على فتح مساحات للنقاش حول القضايا الإنسانية والسياسية التي تؤثر على الشعوب. لذلك، رأى متابعون أن تجاهل السؤال يتناقض مع الصورة التي يقدمها المهرجان كمنصة ثقافية تدافع عن حرية التعبير.
 

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ76، المخرج الألماني فيم فيندرز، رئيسا وضمت اللجنة كلاً من: المخرج والمنتج مين بهادور بهام (نيبال)، والممثلة باي دونا (كوريا الجنوبية)، والمخرج والمنتج والمؤرخ شيفيندرا سينج دونجاربور (الهند)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج رينالدو ماركوس جرين (الولايات المتحدة)، والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج هيكاري (اليابان)، إلى جانب المنتجة إيفا بوشتشينسكا (بولندا).

وسوف يعملون خلال الأيام المقبلة لاختيار الفائزين من بين 22 فيلمًا تتنافس على جوائز الدب الذهبي لأفضل فيلم، التي تُمنح لمنتجي العمل، إضافة إلى جوائز الدب الفضي، وتشمل الجائزة الكبرى للجنة التحكيم، وجائزة لجنة التحكيم، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل رئيسي، وأفضل ممثل مساعد، وأفضل سيناريو، وجائزة الإسهام الفني المتميز.

برلين فلسطين مهرجان برلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

الاعتداء على شاب في القليوبية

والدة ضحية واقعة القليوبية: اعتدوا عليه وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة عاطفية

سياح بني سويف

بني سويف تستضيف 42 سائحاً في جولة على ممشى الكورنيش خلال رحلة نيلية

زهور بورسعيد يساعد الحماية المدنية في السيطرة على حريق بجوار سوق الجملة

زهور بورسعيد يساعد الحماية المدنية في السيطرة على حريق بجوار سوق الجملة

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد