زراعة الوادي الجديد: ندوة عن مكافحة سوسة النخيل والتلقيح الآلي بالداخلة

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تنظيم ندوة زراعية إرشادية متخصصة حول مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بقرية الهنداو، في إطار استمرار أنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتور ياسر الحميري منسق عام الأنشطة الإرشادية والتدريبية، وبتوجيهات الدكتور مجد المرسي منسق الفريق الإرشادي بالمحافظة وأستاذ أمراض النبات ووكيل وزارة الزراعة، وبإشراف المهندس عماد بحر وكيل المديرية.

شارك في الندوة الدكتور يوسف دياب من المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، والمهندس محمد زكريا رئيس قسم المكافحة والمتابعة بالإدارة الزراعية بموط، والمهندس حاتم زغلول مدير الجمعية الزراعية بالهنداو، إلى جانب عدد كبير من مزارعي النخيل بالقرية.

افتتح الندوة المهندس محمد زكريا والمهندس حاتم زغلول، مرحبين بالحضور، ومؤكدين أهمية العناية بأشجار النخيل خلال هذه الفترة لما تمثله من قيمة اقتصادية كبيرة تسهم في زيادة دخل المزارعين ودعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، تناول الدكتور يوسف دياب شرحًا تفصيليًا حول الاستعداد لموسم التلقيح، موضحًا أهم الاحتياطات الواجب مراعاتها، من حيث اختيار الملقح الجيد ومواصفاته، وتحديد التوقيت المناسب وطرق التلقيح السليمة.

واستعرض أهمية التلقيح الآلي باستخدام التعفير، وطرق استخلاص حبوب اللقاح وتخفيفها بمواد حاملة مثل النشا أو بودرة التلك أو دقيق القمح، مشيرًا إلى مميزات هذه الطريقة في توفير الوقت والجهد وتقليل مخاطر صعود النخيل وخفض تكاليف العملية.

وتضمنت الندوة استعراض أهم الإجراءات الوقائية داخل مزارع النخيل، والتي تسهم في رفع الإنتاجية والحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، في إطار خطة متكاملة لدعم مزارعي الواحات وتعزيز استدامة محصول النخيل بالمحافظة.