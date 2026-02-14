انطلاق منتدى الحوار المصري الياباني لتعزيز جودة البنية التحتية بالقاهرة

عقد مجلس الأعمال المصري الياباني بالتعاون مع وزارة الأرض والبنيه التحتيه والنقل والسياحة اليابانية والمؤسسة اليابانية الأفريقية لجودة البنيه التحتيه فى القاهرة الدورة الأولى من منتدى الحوار المصري الياباني حول جودة البنيه التحتيه

وذلك بحضور فوميو إيواي السفير الياباني و كينيتشي كاوامورا نائب وزير الأرض والبنيه التحتيه والنقل والسياحة اليابانية و يوئيتشي ميامورا رئيس المؤسسة اليابانية الأفريقية لجودة البنيه التحتيه والمهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل والمهندس هشام جعيصه رئيس الإدارة المركزية للتطوير بقطاع النقل البحرى والموانئ بوزارة النقل والمهندس مصطفي شيخون نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمهندس علاء البيلي رئيس قطاع الإستثمار بالتمثيل التجارى

فى سياق متصل صرح المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن المنتدي عقد بحضور سبعين رجال أعمال ياباني يمثلون أعضاء بعثة رجال الأعمال اليابانيه المصاحبة للوفد الرسمي وممثلى الشركات اليابانية العاملة في مصر بحضور نحو 150 مشارك من الجانبين المصري والياباني ، حيث أستعرض الجانب الياباني أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا اليابانية في مجالات النقل والأنشطة المتعلقه بالإعمار والتنيمة العمرانيه وإدارة المياه والحفاظ على البيئه والمقدمة من شركات: شيميزو ، نيبون ستيل ، ساكاى ، يوشيدا ، بنتا اوشن ، نيبون سيجنال ، جايكن ، هيتاشي وشركة توراي اليابانية

كما عرضت الشركات اليابانية مجالات إهتمامها ورغبتها في التوسع في السوق المصري بالشراكة مع القطاعين العام والخاص المصري ، كما استعرضت هيئة جايكا لأنشطتها في دعم مشروعات البنيه التحتيه والنقل في مصر.

أضاف العربي بأن المنتدى قد بدأ الإعداد له بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري والسفارة المصرية في اليابان والمكتب التجاري والإقتصادي المصري في طوكيو ، حيث شهدت الأشهر الماضية زيارات تمهيدية للجانب الياباني تم الوقوف خلالها على النهضه التنمويه التي تشهدها مصر ، مشيراً إلى أنه ونظراً لأهمية قطاعي النقل البحرى والموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فقد قدم قطاع النقل البحرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاَ شاملاً عن الفرص الإستثماريه المتاحة

كما استعرض جهاز التمثيل التجاري الجهود المبذولة من الدولة لتمكين القطاع الخاص لا سيما في مشروعات تنمية وتطوير البنيه التحتيه وأهم محاور التوافق المصري الياباني في القطاعات المتعلقه بالبنيه التحتيه

كما عرض المجلس للجانب الياباني أهم قصص النجاح في كافة قطاعات البنيه التحتيه والقطاعات الواعده والمطروحه للشراكة والعمل المشترك مع اليابان من خلال أعضاء المجلس شركات السويدي ، أوراسكوم ، المقاولون العرب ، حسن علام القابضه وريدكون للتعمير ، كما قدمت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرضاً شاملاً عن أحدث ما وصلت اليه تكنولوجيا البنيه التحتيه المستخدمه في التنمية العمرانية للعاصمه الجديده والفرص الإستثمارية بها.

وفي ختام فعاليات المنتدى قام المهندس وجدى رضوان نائب وزير النقل بمرافقة نائب وزير الأرض والبنيه التحتيه والنقل والسياحة اليابانيه والوفد الياباني المرافق له بجوله للخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة وزيارة تفقديه لمحطة قطارات الصعيد بشتيل

أشار المهندس وجدى رضوان أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستكمالاً لخطة الدولة الشاملة لتطوير منظومة النقل، تواصل الدولة جهودها المكثفة لتحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية، حيث يجري تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير خطوط بطول 10 كم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، وزيادة الاعتمادية التشغيلية، كما تمضي الدولة قدماً في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كم مزدوجة السكك، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات النقل الحديثة في المنطقة.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي المستدام، وتعزيز الربط بين مختلف محافظات الجمهورية، ودعم حركة التجارة والتنمية العمرانية والصناعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

حيث أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في بناء بنية تحتية متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وترتقي بجودة حياة المواطنين

ومن جانبه فقد أعرب كينيتشي كاوامورا عن إعحابه الشديد بما رآه من جودة وتكنولوجيا في محطة سكك حديد قطارات الصعيد والنهضه الإنشائيه بها وعن سرورة بتجربة ركوب مترو القاهرة في ساعة الذروة وانتظام الحركة وجودة التشغيل ، معرباً عن تطلعه في الزيارة المقبله لإستقلال الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى الجاري إنشاؤه بتعاون وتكنولوجيا يابانيه ومؤكداً على ضرورة التواصل المستمر لدعم المزيد من التعاون المصري الياباني.