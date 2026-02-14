ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادره 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26382 طن تشمل : 12600 طن يوريا و 4470 طن ملح و 2600 طن مولاس و 1300 طن كسب صويا و 5412 طن بضائع متنوعة.

كما أشار البيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43063 طن تشمل : 2947 طن قمح و13713 طن حديد و8973 طن خردة و130 طن رخام و 6600 طن فول و 6500 طن كسب صويا و 4200 طن زيت طعام .

وأوضح البيان أنه حركة الصادر من الحاويات بلغت 1172 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 350 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3344 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33688 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22625 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4926 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6944 حركة.