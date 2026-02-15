قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بشير التابعي: مجلس الزمالك ياخد (صفر من عشرة) .. اعرف الأسباب
ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب
ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟
«الغندور»: الشناوي ومروان عثمان الأقرب لتشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي .. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل السرحان في أمور محرمة تفسد الصيام ؟ .. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مجرد ورود الخواطر أو الشرود الذهني في أمور محرمة خلال نهار رمضان لا يؤدي إلى بطلان الصيام، لكنه شدد على ضرورة ألا ينساق الصائم وراء هذه الأفكار أو يتمادى فيها، وأن يحرص على صرف ذهنه عنها بالإكثار من الذكر وتلاوة القرآن.

وأوضح وسام، خلال رده على أسئلة المتابعين عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن هذا الحكم يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم، وهو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم.

هل تأخير غسل الجنابة يفسد الصوم ؟ 

في سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء أن غالبية الفقهاء يرون أن تأخير الاغتسال من الجنابة أو الحيض إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر في صحة الصوم. 

واستدلت على ذلك بما نقل عن السيدة عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبًا من أهله ثم يغتسل ويواصل صيامه، كما ورد في صحيح البخاري.

وأشارت إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حكم من يصبح جنبًا وهو يريد الصيام، فأخبره النبي أنه قد يصبح جنبًا ثم يغتسل ويصوم، فلما تعجب الرجل وذكر أن الله قد غفر للنبي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غضب النبي وقال إنه يرجو أن يكون أخشى الناس لله وأعلمهم بما يتقي، والحديث أخرجه أبو داود في سننه.

من جانبه، انتقد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، من يتعمد تأخير الغسل من الجنابة ليوم أو يومين أو أكثر، موضحًا أن ذلك يعني ترك الصلاة خلال هذه الفترة، وهو من الكبائر لأنه تفريط متعمد في أداء الفريضة.

وأضاف، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع فيسبوك، ردًا على سؤال حول حكم من يؤخر الاغتسال بعد الجماع، أن الواجب المبادرة إلى التطهر حتى يتمكن المسلم من أداء الصلوات وسائر العبادات التي تشترط الطهارة لصحتها.                                                             

دار الإفتاء محمد وسام تأخير الغسل الجنابة صيام رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الدواجن

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

القبض على طفل حاول بيع منتجات للسائحين بالبحر الأحمر دون مضايقتهم

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

بالصور

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

فيديو

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد