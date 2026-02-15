استمرار فعاليات بطولة تنس الطاولة بدمياط بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة

اليوم الثانى على التوالى ، تستمر فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالصالة الرياضية برأس البر بمحافظة دمياط .

وقام الدكتور محمد فوزي مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة دمياط بحضور فعاليات اليوم الثانى واستقبله

الدكتور محمد اسامة حجازي رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة.



قام وكيل وزارة الشباب والرياضه بمتابعة سير المباريات ، كما قام بالتأكد من تنفيذ منطقة دمياط لتنس الطاولة للكود الطبي الخاص باقامة البطولات الرياضية طبقاً لتعليمات وزير الشباب والرياضة.

كما اكد علي تذليل كافة العقبات وحرصه علي نجاح البطولة لتشجيع الاتحاد المصري لتنس الطاولة لتكرار استضافة هذه البطولات بمحافظة دمياط.

الجدير بالذكر أن البطولة تخليداً لذكري المرحوم الدكتور اسامة حجازي الرئيس التاريخي لمنطقة دمياط لتنس الطاولة ويشارك بها ٦٠ ناديا

يمثلوا ١٧ فرعا من فروع اتحاد تنس الطاولة بالاتحاد ، بمشاركة ٤٠٠ فرد ما بين لاعبين واداريين و مدربين وحكام.