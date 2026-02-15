قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار دون تغيير.. سعر الذهب عيار 21 اليوم 15-2-2026
10 كلمات تخلصك من أي هموم.. دعا بها النبي كل صباح ومساء
الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية يلقي كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الإفريقية حول تقرير النيباد | نص الكلمة
أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة
طقس اليوم| الأرصاد تعلن عن الظواهر الجوية المتوقعة
وزير الخارجية: عضوية الاتحاد الأفريقي بالعشرين خطوة لتعزيز صوت القارة في صنع القرار الدولي
ترامب يمنح وسام الشرف من الكونجرس لـ جندي شارك في القبض على «مادورو»
فيضان نهر التايمز ببريطانيا.. دمار وغرق مناطق وأحياء فاخرة بينها منازل مشاهير
سوريا تكشف تفاصيل نقل آلاف معتقلي تنظيم داعش إلى العراق
علاقة إنسانية قبل المنصب| حملات شعبية ترفض رحيل محافظ بورسعيد: «سيبه يكمل اللي بدأه»
غزة تنزف من جديد .. ارتفاع شهداء الغارات إسرائيلية إلى 9 ضحايا
محافظات

استمرار فعاليات بطولة تنس الطاولة بدمياط بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة

البطوله
زينب الزغبي

اليوم الثانى على التوالى ، تستمر فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بالصالة الرياضية برأس البر  بمحافظة دمياط .

وقام  الدكتور محمد فوزي مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة دمياط بحضور فعاليات اليوم الثانى واستقبله 

 الدكتور محمد اسامة حجازي رئيس منطقة دمياط لتنس الطاولة.
 

قام وكيل وزارة الشباب والرياضه  بمتابعة سير المباريات ، كما قام بالتأكد من تنفيذ  منطقة دمياط لتنس الطاولة للكود الطبي الخاص باقامة البطولات الرياضية طبقاً لتعليمات  وزير الشباب والرياضة.
كما اكد  علي تذليل كافة العقبات وحرصه علي نجاح البطولة لتشجيع الاتحاد المصري لتنس الطاولة لتكرار استضافة هذه البطولات بمحافظة دمياط.

الجدير بالذكر أن  البطولة تخليداً لذكري المرحوم الدكتور اسامة حجازي الرئيس التاريخي لمنطقة دمياط لتنس الطاولة ويشارك بها  ٦٠ ناديا
يمثلوا ١٧ فرعا من فروع اتحاد تنس الطاولة بالاتحاد ، بمشاركة ٤٠٠ فرد ما بين لاعبين واداريين و مدربين وحكام.

