سؤال برلمانى للحكومة بشأن زيادة سنوات التعليم الإلزامي

قدمت النائبة أسماء سعد الجمال سؤالًا إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، في ضوء ما تتطلع إليه الدولة من تطوير منظومة التعليم ورفع جودة التعليم في مصر.

ويستهدف السؤال عن أسباب دراسة زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، مع إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي، بحيث يصبح سن الالتحاق 5 سنوات بدلاً من 6، مطالبة بتوضيح الأهداف المرجوة من زيادة سنوات التعليم الإلزامي وتأثيرها على جودة التعليم.

توضيح مدي التأثير المالي المحتمل على الأسر

وطالبت النائبة أسماء سعد الجمال، بتوضيح مدي التأثير المالي المحتمل على الأسر وخطة الوزارة لتخفيف أي أعباء قد تنتج عن القرار، إضافة إلى خطة الوزارة لتوفير الكوادر التعليمية اللازمة في ظل نقص المعلمين لضمان نجاح تطبيق القرار، ما هو تقييم ما إذا كانت زيادة السنوات الإلزامية هي الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف المرجوة، أم أن التركيز على جودة التعليم وعدد الفصول الدراسية سيكون أكثر فعالية.

وأكدت النائبة أسماء سعد الجمال على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة من قبل الوزارة لضمان نجاح أي قرار يرتبط بتطوير التعليم في مصر وتحقيق الأثر المرجو من هذا التطوير على الطلاب والمجتمع بشكل عام.