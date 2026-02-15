صناعة النواب تضع أداء القطاع والسياسات المالية تحت المجهر لضمان تحقيق مستهدفات 2026

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، أمين المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، في إطار خطة العمل الاستراتيجية التي تنتهجها اللجنة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وضمان مواءمة الأداء التنفيذي مع مستهدفات الدولة؛سلسلة من الاجتماعات المحورية خلال هذا الأسبوع.



أولاً: تقييم الأداء في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة

تتصدر أجندة اللجنة مناقشة أداء القطاع الصناعي ومدى مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة. وتأتي هذه الخطوة كجزء أصيل من مستهدفات اللجنة لمتابعة:



تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025.

تقييم رؤية الوزارة في الوصول للمستهدفات الطموحة لعام 2026.

تحليل الفجوات وتقديم الدعم التشريعي اللازم لرفع معدلات النمو الصناعي.

ثانياً: تكامل السياسات المالية مع الحوافز الصناعية

وإدراكاً من اللجنة بأن النهوض بالصناعة يتطلب تضافراً بين الإنتاج والسياسات النقدية والمالية، تعقد اللجنة اجتماعاً موسعاً يوم الثلاثاء بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية. ويهدف الاجتماع إلى:



بحث السياسات المالية المؤثرة بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية.

استعراض الآليات المالية الداعمة والمحفزة للمستثمرين الصناعيين.

ضمان توفير بيئة مالية مستقرة تدفع عجلة التصنيع المحلي والتمكين الاقتصادي.



وتؤكد هذه الاجتماعات على الدور الرقابي والتشريعي الفاعل للجنة في تحويل التحديات إلى فرص، وضمان أن تسير كافة السياسات الحكومية في مسار واحد يخدم "خطة 2026" ويرتقي بمكانة الصناعة المصرية كقاطرة للتنمية.