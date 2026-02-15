قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صناعة النواب تضع أداء القطاع والسياسات المالية تحت المجهر لضمان تحقيق مستهدفات 2026

لجنة الصناعة بمجلس النواب
لجنة الصناعة بمجلس النواب
فريدة محمد

 تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب  برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، أمين المجالس النيابية بحزب حماة الوطن، في إطار خطة العمل الاستراتيجية التي تنتهجها اللجنة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وضمان مواءمة الأداء التنفيذي مع مستهدفات الدولة؛سلسلة من الاجتماعات المحورية خلال هذا الأسبوع.


أولاً: تقييم الأداء في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تتصدر أجندة اللجنة مناقشة أداء القطاع الصناعي ومدى مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة. وتأتي هذه الخطوة كجزء أصيل من مستهدفات اللجنة لمتابعة:


تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025.
تقييم رؤية الوزارة في الوصول للمستهدفات الطموحة لعام 2026.
تحليل الفجوات وتقديم الدعم التشريعي اللازم لرفع معدلات النمو الصناعي.
ثانياً: تكامل السياسات المالية مع الحوافز الصناعية
وإدراكاً من اللجنة بأن النهوض بالصناعة يتطلب تضافراً بين الإنتاج والسياسات النقدية والمالية، تعقد اللجنة اجتماعاً موسعاً يوم الثلاثاء بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية. ويهدف الاجتماع إلى:


بحث السياسات المالية المؤثرة بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والقدرة التنافسية.
استعراض الآليات المالية الداعمة والمحفزة للمستثمرين الصناعيين.
ضمان توفير بيئة مالية مستقرة تدفع عجلة التصنيع المحلي والتمكين الاقتصادي.


وتؤكد هذه الاجتماعات على الدور الرقابي والتشريعي الفاعل للجنة في تحويل التحديات إلى فرص، وضمان أن تسير كافة السياسات الحكومية في مسار واحد يخدم "خطة 2026" ويرتقي بمكانة الصناعة المصرية كقاطرة للتنمية.

القطاع والسياسات المالية تحقيق مستهدفات 2026 الصناعة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

تسهم في دعم الأمن الغذائي.. طلعت مصطفى تتصدر قائمة بنك الطعام المصري | فيديو

ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات

منال عوض: مشروع البيوجاز بالمجازر يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية ويخلق فرص عمل جديدة

شكوي تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة رفع المخلفات في مساكن الصفراء بالبحيرة ومعالجة أسباب تراكمها

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد