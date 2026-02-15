قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

300 جنيه زيادة في رمضان والعيد.. تعرف على الفئات المستحقة لمعاش الطفل

وزير المالية
وزير المالية
أميرة خلف

أعلنت الحكومة ممثلة في وزير المالية عن منح دعم نقدي بقيمة 300 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر للمستفيدين من معاش الطفل، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان وصول المساعدات النقدية لمستحقيها بشكل عادل وفعال، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويحقق حياة كريمة للأطفال والأسر المستفيدة.


و أعلن وزير المالية أن الحكومة ستقوم بصرف 300 جنيه شهريًا لمستحقي معاش الطفل على مدار شهرين، خلال فترة رمضان وعيد الفطر، ضمن حزمة الدعم الاجتماعي لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.


وطبقا لنص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على تقديم معاش شهري لفئات محددة من الأطفال، وذلك ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الرعاية الكاملة لصغار السن ممن يفتقدون السند الأسري أو يعانون من ظروف اجتماعية قاسية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال الأكثر احتياجًا.


المستفيدين من معاش الطفل في القانون


و بحسب نص القانون، فإن هناك فئات من الأطفال يستحقون الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، أبرزهم:


- الأطفال الأيتام، أو من لا يُعرف لهم أب أو أبوان.

- أبناء الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء الأم المطلقة في حال وفاتها أو زواجها من آخر.

- أبناء المحبوسين أو المحتجزين من المعيلين (الأب أو الأم) لمدة لا تقل عن شهر.

الحكومة وزير المالية معاش الطفل رمضان العيد

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

