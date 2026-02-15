300 جنيه زيادة في رمضان والعيد.. تعرف على الفئات المستحقة لمعاش الطفل

أعلنت الحكومة ممثلة في وزير المالية عن منح دعم نقدي بقيمة 300 جنيه خلال شهر رمضان وعيد الفطر للمستفيدين من معاش الطفل، ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

ويأتي هذا الدعم في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا، وضمان وصول المساعدات النقدية لمستحقيها بشكل عادل وفعال، بما يعزز شبكة الأمان الاجتماعي ويحقق حياة كريمة للأطفال والأسر المستفيدة.



و أعلن وزير المالية أن الحكومة ستقوم بصرف 300 جنيه شهريًا لمستحقي معاش الطفل على مدار شهرين، خلال فترة رمضان وعيد الفطر، ضمن حزمة الدعم الاجتماعي لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.



وطبقا لنص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على تقديم معاش شهري لفئات محددة من الأطفال، وذلك ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لضمان الرعاية الكاملة لصغار السن ممن يفتقدون السند الأسري أو يعانون من ظروف اجتماعية قاسية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال الأكثر احتياجًا.



المستفيدين من معاش الطفل في القانون



و بحسب نص القانون، فإن هناك فئات من الأطفال يستحقون الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، أبرزهم:



- الأطفال الأيتام، أو من لا يُعرف لهم أب أو أبوان.

- أبناء الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء الأم المطلقة في حال وفاتها أو زواجها من آخر.

- أبناء المحبوسين أو المحتجزين من المعيلين (الأب أو الأم) لمدة لا تقل عن شهر.