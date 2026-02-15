قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
فن وثقافة

نيللي كريم وشريف سلامة.. الثنائي الأقوى في “على قد الحب” برمضان 2026

النجمة نيللي كريم
النجمة نيللي كريم
أوركيد سامي

تتجه الأنظار نحو مسلسل "على قد الحب" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، والذي يجمع بين النجمة نيللي كريم والنجم شريف سلامة، في ثنائية ينتظرها الجمهور بشغف كبير.

وتشير التوقعات قبل عرض العمل إلى وجود كيمياء فنية قوية بين بطليه، خاصة أن كليهما يُعد من الممثلين أصحاب الخبرة والقدرة على تقديم شخصيات مركبة تعتمد على التفاصيل الدقيقة والصدق في الأداء.

نيللي كريم، المعروفة باختياراتها الفنية المميزة، تدخل السباق الرمضاني بدور يحمل أبعادًا إنسانية وعاطفية عميقة، بينما يواصل شريف سلامة حضوره الهادئ والمؤثر، ما يفتح الباب أمام حالة درامية متوازنة تجمع بين الرومانسية والنضج الفني.

ويرى متابعون أن اجتماع ممثلين من هذا المستوى قد يمنح “على قد الحب” دفعة قوية في سباق المشاهدة، خاصة إذا نجح العمل في استثمار هذه الثنائية بشكل درامي متماسك.

رمضان 2026 يحمل رهانات عديدة، لكن “على قد الحب” يبدو مرشحًا بقوة ليقدم واحدًا من أبرز الثنائيات في الموسم، سواء على مستوى الجودة الفنية أو التفاعل الجماهيري.

مسلسل «على قد الحب» مكون من 30 حلقة من بطولة نيللي كريم وشريف سلامة ومها نصار وأحمد ماجد وصفاء الطوخي وميمي جمال ومحمد أبو داوود وشهد الشاطر ومحمود الليثي ومحمد علي رزق وأحمد سعيد عبد الغني ويوسف حشيش وآية سليم، من إنتاج سالى والى وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم ومن إﺧﺮاﺝ خالد سعيد.

نيللي كريم اخبار الفن نجوم الفن

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

