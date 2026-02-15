عرض عالمي أول ناجح لـ "خروج آمن" الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
فن وثقافة

عرض عالمي أول ناجح ل خروج آمن الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي
أوركيد سامي

شهد فيلم التشويق النفسي خروج آمن للمخرج محمد حماد عرض عالمي أول ناجح بمهرجان برلين السينمائي الدولي حيث تم بيع كامل التذاكر قبل عرضه بيومين، ولقي تصفيق حاد من الجمهور بعد العرض.

حضر العرض كل من المخرج محمد حماد، والمنتجة خلود سعد، والمنتجة المشاركة درة بوشوشة، والمنتجين المعاونين مي عودة وزورانا موسيكيتش. ومدير التصوير محمد الشرقاوي والمصور مصطفى عبد العظيم.

وقبل العرض ألقى المخرج محمد حماد كلمة عبر فيها عن سعادته بعرض فيلمه على جمهور البانوراما المعروف عنه حبه للسينما، موضحًا أن الفيلم صنعه فريق العمل بحب، وعن أمله في أن يحظى بإعجاب الحضور. وبعد العرض أقيمت فقرة اسئلة بحضور حماد وخلود ودرة.

وينتظر الفيلم ستة عروض أخرى داخل المهرجان، في إنجاز فريد بالإضافة لكونه الفيلم المصري الوحيد المنافس بالدورة الـ 76 للمهرجان التي تستمر من 12 إلى 22 فبراير.

مواعيد عرض الفيلم:

● الأحد 15 فبراير الساعة 10 صباحًا في كوبيكس 9
● الإثنين 16 فبراير الساعة 7 مساءً في كوبيكس 7
● الثلاثاء 17 فبراير الساعة 2 ظهرًا في سينماكس 5 و سينماكس 6
● الجمعة 20 فبراير الساعة 11 مساءً في زوو بالاس 2
● الأحد 21 فبراير الساعة 12:35 ظهرًا في كوبيكس 9
تدور أحداث "خروج آمن" حول حارس أمن شاب يُعاني من اضطراب ما بعد الصدمة بعد مقتل والده على يد إحدى التنظيمات الإرهابية المُتطرفة، وهو إنتاج مشترك متعدد الجنسيات يجمع بين مصر، ليبيا، تونس، قطر، وألمانيا.

متحدثًا عن فيلمه يقول حماد "خروج آمن" عن تأثير الأحداث الكبرى في الحياة الشخصية واليومية البسيطة للإنسان العادي، انتصاراته وبطولاته الصغيرة، انكساراته، عجزه وخوفه وضعفه البشري، عن الإنسانية التي تفتح بابًا لكي نحيا معًا بكل اختلافاتنا وخلافاتنا".

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد حماد ويشارك في الإنتاج كل من المنتجة خلود سعد (منتجة فيلم أخضر يابس) وبإنتاج مشارك من درة بوشوشة (منتجة فيلم عائشة لا تستطيع الطيران)، دينا فاروق (بنات عبد الرحمن) وإبراهيم البطوط (حاوي)، ومي عودة وذلك تحت مظلة شركات الإنتاج: Pareidolia Productions، و Nomadis Images، و Wika Productions.

الفيلم من بطولة مروان وليد، نهى فؤاد، وحازم عصام. مدير التصوير محمد الشرقاوي، ومونتاج دينا فاروق، وإشراف فني وديكور محمد حماد ونوره فوزي. تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مهام المبيعات في باقي أنحاء العالم.

اخبار الفن نجوم الفن بمهرجان برلين السينمائي

