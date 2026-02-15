رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حتى 8 مارس

أعلن المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم 8 مارس المقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا.