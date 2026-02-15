ميرنا وليد تكشف لـ صدي البلد عن شخصيتها في مسلسل «الضحايا»

كشفت الفنانة ميرنا وليد ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد «الضحايا»، مؤكدة أن العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الخيالية المشوقة التي تمزج بين الجانب الإنساني والرعب النفسي.

وأوضحت ميرنا وليد ، أنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية صحفية اجتماعية، تُعرف بحبها لمساعدة الناس والدفاع عن قضاياهم، وتسعى دائمًا لدعم البسطاء والمحتاجين.. لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد سفرها إلى مدينة شرم الشيخ لتغطية أحد الأحداث المهمة، حيث تتعرض لحادث كبير يقودها إلى دخول منزل مسحور، لتقع تحت تأثير تعويذة سحرية تغيّر شخصيتها بالكامل.

وأضافت أن الشخصية تمر بتحول درامي حاد، فبعد أن كانت مثالًا للإنسانة الرحيمة، تتحول تدريجيًا إلى شخصية مؤذية لأقرب الناس إليها، في صراع داخلي قوي تحاول خلاله فك التعويذة واستعادة إنسانيتها من جديد.

وأكدت أن الدور يحمل أبعادًا نفسية عميقة وتحديًا تمثيليًا كبيرًا.

ويشارك في بطولة مسلسل «الضحايا» نخبة من النجوم، أبرزهم: صلاح عبد الله، ندى بسيوني، وفاء سالم، عمرو رمزي، شريف دسوقي، راندا البحيري، عايدة رياض، إيناس مكي، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

واختتمت ميرنا وليد تصريحاتها متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور.