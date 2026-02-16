مطالب برلمانية لضمان صيف بلا انقطاعات كهربائية

ثمن النائب طلعت السويدى عضو مجلس النواب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مؤكدًا أن ما طُرح خلال اللقاء يمثل خارطة عمل دقيقة لتأمين احتياجات المواطنين خلال صيف 2026، في ظل الزيادة المتوقعة بالأحمال بنسبة تصل إلى 7%.

وأكد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم أن هناك مطالب في هذه المرحلة تتركز في ثلاث نقاط رئيسية : أولًا، الإسراع بإضافة قدرات الطاقة الشمسية المخطط لها بواقع 3 آلاف ميجاوات، مع ضمان دخول 600 ميجاوات من بطاريات التخزين قبل ذروة الصيف. ثانيًا، تشديد الرقابة على مواجهة التعديات والفقد الفني والتجاري بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد. ثالثًا، تقديم تقارير دورية للبرلمان حول نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات التطوير والربط الكهربائي مشيراً إلى أن الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة والتوسعات في 40 محطة أخرى، ومد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، يعكس جهدًا كبيرًا، لكنه يتطلب متابعة تشريعية ورقابية مستمرة لضمان الاستدامة وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل.

وشدد النائب طلعت السويدى على أهمية مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، باعتباره دعامة استراتيجية لاستقرار الشبكة، خاصة مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات، ما يعزز خطة تأمين الصيف المقبل مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة أمن الطاقة لم يعد ملفًا خدميًا فحسب، بل أصبح قضية أمن قومي واقتصاد وطني، ولايجب التهاون فيما يمس استقرار التيار أو ثقة المواطن في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها

