قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية لضمان صيف بلا انقطاعات كهربائية

أبراج الكهرباء
أبراج الكهرباء
فريدة محمد

ثمن النائب طلعت السويدى عضو مجلس النواب الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، مؤكدًا أن ما طُرح خلال اللقاء يمثل خارطة عمل دقيقة لتأمين احتياجات المواطنين خلال صيف 2026، في ظل الزيادة المتوقعة بالأحمال بنسبة تصل إلى 7%.

وأكد " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم أن هناك مطالب في هذه المرحلة تتركز في ثلاث نقاط رئيسية : أولًا، الإسراع بإضافة قدرات الطاقة الشمسية المخطط لها بواقع 3 آلاف ميجاوات، مع ضمان دخول 600 ميجاوات من بطاريات التخزين قبل ذروة الصيف. ثانيًا، تشديد الرقابة على مواجهة التعديات والفقد الفني والتجاري بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد. ثالثًا، تقديم تقارير دورية للبرلمان حول نسب التنفيذ الفعلية لمشروعات التطوير والربط الكهربائي مشيراً إلى أن الانتهاء من 34 محطة محولات جديدة والتوسعات في 40 محطة أخرى، ومد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر، يعكس جهدًا كبيرًا، لكنه يتطلب متابعة تشريعية ورقابية مستمرة لضمان الاستدامة وتحقيق التشغيل الاقتصادي الأمثل.

وشدد النائب طلعت السويدى على أهمية مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، باعتباره دعامة استراتيجية لاستقرار الشبكة، خاصة مع بدء تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 1500 ميجاوات، ما يعزز خطة تأمين الصيف المقبل مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية خاصة أمن الطاقة لم يعد ملفًا خدميًا فحسب، بل أصبح قضية أمن قومي واقتصاد وطني، ولايجب التهاون فيما يمس استقرار التيار أو ثقة المواطن في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها
 

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة صيف 2026 النائب طلعت السويدى الطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

شوبير

هل المباراة المقبلة بدون جمهور؟.. عقوبات مرتقبة على الأهلي من الكاف

ترشيحاتنا

سماعات أذن

بميزات احترافية .. هواوي تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

نظام التشغيل ويندوز 11

طال انتظارها.. مايكروسوفت تطرح لمستخدمي ويندور 11 ميزة جديدة فما هي؟

أندرويد 17

أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد