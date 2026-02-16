قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اصطحاب سيدة ليلا.. القصة الكاملة لارتكاب عامل أفعالا غير أخلاقية داخل مدرسة بالخصوص
أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي عرض كتب تتضمن فتاوى تكفيرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نفت الهيئة المصرية العامة للكتاب صحة ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود كتب تتضمن فتاوى تكفيرية داخل أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي انتهت فعالياتها في 3 فبراير الماضي.

وأكدت الهيئة أن الكتاب المتداول في هذا السياق غير مُدرج من الأساس ضمن قوائم الكتب المقدمة من دور النشر أو الجهات المشاركة في المعرض، مشددة على أن جميع الإصدارات المعروضة خضعت لآليات مراجعة دقيقة قبل السماح بتداولها داخل أروقة المعرض، بما يضمن الالتزام بالقانون والحفاظ على الطابع الثقافي والتنويري للحدث.

وأوضحت أن قوائم الكتب المشاركة متاحة إلكترونيًا ويمكن للجميع مراجعتها.

وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المعرض لا تتهاون مع أي محاولات لتمرير محتوى يخالف القيم الدستورية أو يحض على الكراهية أو العنف أو التكفير، لافتة إلى وجود لجان متخصصة تعمل على مدار أيام المعرض لرصد أي مخالفات والتعامل معها بشكل فوري وحاسم.

وأضافت أن ما يتم تداوله من شائعات يأتي في إطار محاولات لتشويه صورة المعرض، الذي يُعد أحد أكبر التظاهرات الثقافية في المنطقة العربية، مؤكدة أنه سيظل منصة مفتوحة للفكر المستنير والحوار الثقافي الجاد.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثقة.

الهيئة المصرية العامة للكتاب وجود كتب فتاوى تكفيرية معرض القاهرة الدولي للكتاب قوائم الكتب أروقة المعرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

الإسكان: استيعاب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة بوحدات زهرة العاصمة

وزيرا الاستثمار والتخطيط

مصر تطلق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر

جانب من الاجتماع

وزيرا الاستثمار والتخطيط : مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تطلقان تقريرًا لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد