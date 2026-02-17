قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس ⁠الوزراء الأسترالي: لن نعيد أي مواطن من مخيمات داعش في سوريا ‌
اللهم اشف أمي.. إمام عاشور يعلن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة
قائمة سحور متكامل لمدة 30 يوما في رمضان.. أفكار متنوعة لتجنب الملل
2 مليار مشاهدة .. الأوقاف يكشف كواليس دولة التلاوة
فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو– روسيا مندليف الدولية في العلوم الأساسية (2026)
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
خدمة المواطنين| الأوقاف تكشف تفاصيل الاستعداد لاستقبال رمضان 2026

عادل نصار

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026.
 

جهدا كبيرا تبذله وزارة الأوقاف من أجل تجهيز المساجد لاستقبال المصلين

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن جهدا كبيرا تبذله وزارة الأوقاف من أجل تجهيز المساجد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.

وتابع الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، انه أيضا يتم الإشراف على موائد الرحمن ومشروع مطابخ المحروسة الذي يوفر وجبات ساخنة وكريمة طوال العام.

وأكمل الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه إضافة إلى مطعم «آل البيت» بدوار مسجد ستنا زينب الذي يقدم 3 آلاف وجبة يوميًا، مشددًا على أن هذه الجهود تعكس حرص الوزارة على خدمة المواطنين والمجتمع.
 

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

