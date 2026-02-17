خدمة المواطنين| الأوقاف تكشف تفاصيل الاستعداد لاستقبال رمضان 2026

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، تفاصيل استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك 2026.



جهدا كبيرا تبذله وزارة الأوقاف من أجل تجهيز المساجد لاستقبال المصلين

وأضاف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن جهدا كبيرا تبذله وزارة الأوقاف من أجل تجهيز المساجد لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.

وتابع الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، انه أيضا يتم الإشراف على موائد الرحمن ومشروع مطابخ المحروسة الذي يوفر وجبات ساخنة وكريمة طوال العام.

وأكمل الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه إضافة إلى مطعم «آل البيت» بدوار مسجد ستنا زينب الذي يقدم 3 آلاف وجبة يوميًا، مشددًا على أن هذه الجهود تعكس حرص الوزارة على خدمة المواطنين والمجتمع.

