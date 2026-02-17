قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
خلال رمضان.. دار الإفتاء تعلن خطتها لنشر الوعي الديني وتقديم الخدمات الإفتائية
أسطورة الكرة الإنجليزية يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم
عامل يصطحب سيدة ليلا لمدرسة بالخصوص.. ومدير أحد المدارس بالمنطقة: سمعنا عن سلوكه دون دليل
سيطرة كورية غير مسبوقة على ناقلات نفط عملاقة تهز الأسواق

يتعرّض جزء متخصص لكن بالغ الأهمية من سوق النفط للاضطراب، بفعل رهان ضخم لرجل أعمال كوري جنوبي نجح في الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق ناقلات النفط، بدعم من أحد أكثر رجال القطاع ثراءً.

خلال الشهرين الماضيين، عملت مجموعة "سينوكور" (Sinokor) سريعاً على شراء أو استئجار عدد كبير من السفن، لتبسط سيطرتها اليوم على نحو 120 ناقلة عملاقة للنفط الخام، بحسب تقديرات عدد من كبار التنفيذيين في القطاع. واعتبر متابعون في السوق أن حجم المراكز التي راكمتها الشركة، بإشراف مالك السفن غا هيون تشونغ، غير مسبوق بحسب خبراتهم.

علاقة غامضة بين "سينوكور" ومؤسس "MSC"

لكن شركة الشحن التي تتخذ من سيؤول مقراً لها لا تعمل بمفردها. فقد أفاد مالكان كبيران للسفن، أبرما أخيراً صفقات بيع ناقلات مع مجموعة "سينوكور"، بأن المشتري النهائي كان في الواقع جهة مرتبطة بجانلويجي أبونتي، مؤسس إمبراطورية شحن عالمية تضم شركة "ميديتيرانيان شيبينغ كومباني" (MSC).

ولا تزال طبيعة العلاقة بين الشركتين غير واضحة، كما لم يتضح بعد عدد الصفقات الأخرى التي أبرمتها "سينوكور" وشاركت فيها "ميديتيرانيان شيبينغ كومباني".

يستند هذا التقرير إلى مقابلات مع نحو اثني عشر من وسطاء الشحن ومالكي السفن والمديرين التنفيذيين، طلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشتهم معلومات خاصة.

كما كشفت تقارير صادرة عن وسطاء في القطاع عن عدد من عمليات الشراء وعقود الاستئجار التي نفذتها "سينوكور". وأضاف بعض مالكي السفن أن المشروع لا يزال يبدي اهتماماً بالاستحواذ على مزيد من الناقلات.

رفض متحدث باسم شركة "ميديتيرانيان شيبينغ كومباني" التعليق، فيما لم ترد مجموعة "سينوكور" على رسائل إلكترونية واتصالات هاتفية متكررة طُلب فيها الحصول على تعليق.

