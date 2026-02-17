غرق عامل بترعة فرعية بطريق مير الدير بالقوصية بأسيوط

لقي عامل في العقد الخامس من عمره مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في ترعة فرعية بطريق مير الدير، بدائرة القوصية بمحافظة أسيوط وجارٍ البحث عن الجثمان.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث غرق بترعة فرعية بطريق مير الدير.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتبين من المعاينة والفحص أن الغريق يدعى هاني أبو نوح، 50 عامًا، ويعمل عاملًا عاديًا.

وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهري لتمشيط موقع الحادث، وجارٍ تكثيف أعمال البحث للعثور على الجثمان، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.