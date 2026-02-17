عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد البرازيلي خوان بيزيرا

احتفل البرازيلي خوان الفينا بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بعيد ميلاده الـ 23، أمس الاثنين حيث أنه مواليد 16 فبراير عام 2003.

الاحتفال بعيد ميلاد بيزيرا

ونشر عبد الله السعيد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة له رفقة بيزيرا، وعلق : "عيد ميلاد سعيد بيزيرا".

خوان بيزيرا يتألق أمام كايزر تشيفز

ويأتي عيد ميلاد بيزيرا بعد ساعات من فوز الزمالك على كايرز تشيفز بالكونفدرالية الأفريقية والتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

ويعد بيزيرا، أحد الأعمدة الرئيسية بصفوف الزمالك، حيث يلعب بمركزي الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ودائما ما يمتلك حماسا كبيرا في احتفالاته مع جماهير القلعة البيضاء التي تعول عليه الكثير في المنافسات المقبلة للفريق.

وأنهى فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال استعداداته امس، الاثنين، لمواجهة سيراميكا فى كأس مصر، حيث خاض الفارس الأبيض مرانه الأخير فى معسكره المغلق بالإسماعيلية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر

مباراة الزمالك مع سيراميكا تقام فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد هيئة قناة السويس بالاسماعيلية ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا بكأس مصر

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وسيراميكا بكأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك بطل النسخة الأخيرة لكأس مصر

ويحمل الزمالك لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعد فوزه بها الموسم الماضي في النهائي على بيراميدز بركلات الترجيح.