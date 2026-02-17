قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدام أوروبي مشتعل بين جالاتا سراي ويوفنتوس.. ودورتموند يصطدم بأتالانتا

إسراء أشرف

يحتضن ملعب “رامس بارك” في الثامنة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء،  مواجهة قوية تجمع بين جالاتا سراي ويوفنتوس، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام مباراة الإياب في مدينة تورينو يوم 24 من الشهر الجاري، في صراع مباشر لحسم بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وتأهل جالاتا سراي إلى هذا الدور بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز العشرين، عقب خسارته أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، بينما جاء يوفنتوس في المركز الثالث عشر بعد تعادله السلبي مع موناكو، ليجد الفريقان نفسيهما أمام مواجهة لا تحتمل التعويض.

المباراة لا تقتصر أهميتها على الجانب التنافسي فحسب، بل تحمل أبعادًا فنية خاصة، إذ تعيد للأذهان العلاقة السابقة بين المدرب لوتشيانو سباليتي والمهاجم ماورو إيكاردي منذ فترتهما في إنتر، كما تبرز نجاحات سباليتي السابقة مع فيكتور أوسيمين حين قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وفي مواجهة أخرى ضمن الملحق ذاته، يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره أتالانتا على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في العاشرة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريق الألماني لتحقيق أفضلية قبل مواجهة الإياب في إيطاليا.

ويدخل دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الألماني، مواصلًا مطاردة بايرن ميونخ على الصدارة، ويأمل في استثمار هذه الحالة الإيجابية أوروبيًا لتسهيل مهمته في لقاء العودة.

يوفنتوس جالاتا سراي دوري أبطال أوروبا يوفنتوس ضد جالاتا سراي

