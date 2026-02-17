صدام أوروبي مشتعل بين جالاتا سراي ويوفنتوس.. ودورتموند يصطدم بأتالانتا

يحتضن ملعب “رامس بارك” في الثامنة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، مواجهة قوية تجمع بين جالاتا سراي ويوفنتوس، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على أن تُقام مباراة الإياب في مدينة تورينو يوم 24 من الشهر الجاري، في صراع مباشر لحسم بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

وتأهل جالاتا سراي إلى هذا الدور بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز العشرين، عقب خسارته أمام مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، بينما جاء يوفنتوس في المركز الثالث عشر بعد تعادله السلبي مع موناكو، ليجد الفريقان نفسيهما أمام مواجهة لا تحتمل التعويض.

المباراة لا تقتصر أهميتها على الجانب التنافسي فحسب، بل تحمل أبعادًا فنية خاصة، إذ تعيد للأذهان العلاقة السابقة بين المدرب لوتشيانو سباليتي والمهاجم ماورو إيكاردي منذ فترتهما في إنتر، كما تبرز نجاحات سباليتي السابقة مع فيكتور أوسيمين حين قاد نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وفي مواجهة أخرى ضمن الملحق ذاته، يستضيف بوروسيا دورتموند نظيره أتالانتا على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في العاشرة مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريق الألماني لتحقيق أفضلية قبل مواجهة الإياب في إيطاليا.

ويدخل دورتموند المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في الدوري الألماني، مواصلًا مطاردة بايرن ميونخ على الصدارة، ويأمل في استثمار هذه الحالة الإيجابية أوروبيًا لتسهيل مهمته في لقاء العودة.