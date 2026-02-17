وزير العمل يناقش مقترحات بشأن فتح أسواق خارجية أمام الكوادر المصرية

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية السابق.

وخلال اللقاء، قدّم السفير حسام عيسى خالص التهنئة لمعالي الوزير بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة العمل، مثمنًا هذا الاختيار الذي يعكس رؤية واعية وخبرة عملية، ومشيدًا بالفكر المهني والدبلوماسي لمعالي الوزير خلال فترة عمله ملحقًا عماليًا بالرياض، وما تركه من أثر إيجابي في دعم صورة العامل المصري بالخارج.

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات الهادفة إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية في الخارج، في إطار رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز تنافسية الكوادر المصرية، وربط التدريب باحتياجات الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية في مجال التشغيل...وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود لمواجهة أي تحديات قد تواجه العمالة المصرية بالخارج، بما يحقق مصالح الدولة المصرية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب المصري، ويعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للعمالة الماهرة والمنضبطة في الأسواق الإقليمية والدولية.