الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

ولاء الصبان: تقييم الأثر التشريعي لقانون الاستثمار مفتاح جذب المستثمرين

الاستثمارات
الاستثمارات

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن تقييم الأثر التشريعي لقانون الاستثمار يُمثل أحد أهم المؤشرات الحقيقية على قدرة الدولة في بناء بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة مستمرة وموضوعية للتشريعات الاقتصادية لضمان تحقيقها لأهدافها التنموية.

وأوضحت "الصبان"، أن إصدار قانون متطور لا يكفي بمفرده، بل يجب قياس انعكاسه الفعلي على أرض الواقع، من خلال متابعة حجم الاستثمارات الجديدة، وسرعة إجراءات التأسيس، ومعدلات توسع الشركات القائمة، ومدى رضا المستثمرين عن مناخ الأعمال، مؤكدة أن الأثر التشريعي الإيجابي يظهر عندما يشعر المستثمر بوضوح القواعد، واستقرار السياسات، وسرعة اتخاذ القرار الإداري دون تعقيد أو تضارب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار يمثل رسالة طمأنة مباشرة للمستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، لافتة إلى أن استقرار النصوص القانونية وتجنب التعديلات المفاجئة يعزز الثقة ويشجع على ضخ استثمارات طويلة الأجل، وهو ما تحتاجه الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وشددت "الصبان"، على أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد بصورة كاملة، بما يختصر الدورة الإجرائية ويقضي على البيروقراطية، مشيرة إلى أن طول الإجراءات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عن تعزيز التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، بما يتيح إنهاء المعاملات إلكترونيًا ويقلل الاحتكاك المباشر الذي قد يؤدي إلى تعطيل المصالح.

كما أكدت النائبة ولاء الصبان، أن دعم المستثمرين لا يقتصر على الحوافز الضريبية أو الجمركية، بل يشمل توفير بنية تحتية متطورة، وأراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تنافسية، وضمانات قانونية واضحة لحماية الاستثمارات من أي ممارسات تعسفية، إلى جانب تفعيل آليات فض المنازعات الاستثمارية بسرعة وكفاءة، نظرًا لأن بطء التقاضي يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى مجتمع الأعمال.

ودعت "الصبان"، إلى إجراء تقييم دوري للأثر التشريعي بما يسمح باكتشاف أوجه القصور وسد الثغرات، ويمنح البرلمان والحكومة فرصة لإجراء تعديلات مدروسة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن مناخ الاستثمار القوي يرتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية تشريع مستقر، وإدارة فعالة، وثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، مع ضرورة استمرار الحوار المؤسسي مع مجتمع الأعمال لرصد التحديات والعمل على حلها بشكل عملي ومستدام.

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

الزمالك

طارق السيد عن أداء لاعبي الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا: أسوأ شوط للأبيض

امير هشام

أمير هاشم: تعادل غير مستحق للزمالك وسيطرة تامة لسيراميكا كليوباترا

الزمالك وسيراميكا

سيراميكا كليوباترا تهدر ركلة جزاء أمام الزمالك

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

