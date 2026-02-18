قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج العذراء .. حظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026: شارك ملاحظات مفيدة

العذراء
العذراء
حياة عبد العزيز

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026

 ساعدوا بعضكم في الأعمال المنزلية البسيطة، وتحدثوا بلطف عن احتياجاتكم، وخصصوا وقتًا للاستماع. إذا كنت أعزبًا، فألقِ التحية بصدق ولاحظ أي علامات اهتمام. إذا كنت مرتبطًا، فخطط لنشاط قصير ممتع تستمتعون به وتشعرون بالراحة فيه. أظهروا التقدير، واكتبوا رسالة لطيفة، وتحلّوا بالصبر في حال التأخير. 

توقعات برج العذراء عاطفيا

إذا كنت تعيش مع عائلتك، شاركهم في عمل منزلي مفيد أو تحدث بلطف على مائدة العشاء. إذا كنت أعزبًا، انضم إلى نشاط جماعي ودود وابتسم؛ فالعلاقات الودية ستنمو. تجنب الكلمات القاسية عند التعب الصبر اللطيف والحديث الواضح يبنيان الثقة. أعمال الخدمة الصغيرة والثناء الصادق تُبهج القلوب وتُشعر الجميع بالسلام.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

مارس تمارين تمدد خفيفة كل صباح، وتوقف لأخذ أنفاس عميقة أثناء العمل. اختر وجبات خفيفة نباتية بسيطة، وتجنب الوجبات الدسمة في وقت متأخر من الليل.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

شارك ملاحظات مفيدة مع زملائك، وتقبّل الملاحظات كأداة للتحسين. عندما تكون مركزًا ودقيقًا، ستنجز المزيد وتبني الثقة مع الآخرين، نظّم الملفات، وحدّد مواعيد نهائية قصيرة، واطلب تحديد الأدوار بوضوح.. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

حدد هدفًا بسيطًا للادخار أسبوعيًا والتزم به. إذا طلب منك أحدهم مالًا، فخذ وقتك للتفكير، ولا تقدم المساعدة إلا إذا كنت قادرًا على ذلك. 

