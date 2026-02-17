قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صعبة للغاية .. أول تعليق من توروب بشأن مواجهة الأهلي والترجي التونسي
وظائف خالية بـ بنك مصر .. قدم الآن
نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام"
الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير منطقة تبوك للتهنئة بشهر رمضان
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان
طائرات الدرون تضيء سماء الحسين والأزهر في أولى فعاليات دولة التلاوة الرمضانية
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
السودان يعلن غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان
بعد استطلاع هلال رمضان.. أمين الإفتاء يوضح فضل أيام شهر الصيام
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
فن وثقافة

"مملكة القصب" يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية 2026

فيلم مملكة القصب
فيلم مملكة القصب
محمد نبيل

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار الفيلم العراقي "مملكة القصب" للمخرج حسن هادي فيلمًا لافتتاح الدورة السادسة عشرة، التي تُقام في مدينة مالمو – السويد خلال الفترة من 10 إلى 16 أبريل 2026.
 

يروي فيلم "مملكة القصب" قصة لمياء، فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات، تكلفها المدرسة بصنع كعكة عيد ميلاد الرئيس صدام حسين في العراق خلال فترة العقوبات الاقتصادية بعد حرب الخليج الثانية. وسط شح الموارد ونقص الغذاء، تتحول مهمة صنع الكعكة إلى رحلة صعبة تعكس التناقض بين الاحتفالات الرسمية ومعاناة الناس اليومية. يمتاز الفيلم بالسرد الإنساني العميق ولمسات من الخيال الواقعي، كما صوّر في بيئات حقيقية داخل العراق.
 

شارك الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2025 ضمن قسم "الأسبوع الخاص بالمخرجين"، ليصبح أول فيلم عراقي يُعرض في هذا القسم. حاز الفيلم على جائزة جمهور الأسبوع الخاص بالمخرجين وجائزة الكاميرا الذهبية لأفضل أول فيلم. كما تم اختياره ليكون المرشح الرسمي للعراق لمنافسة جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2026، وقد حصل على إشادات نقدية واسعة وفاز بجائزة أفضل أول فيلم في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي 2025.
 

وسيُعرض الفيلم خلال حفل افتتاح المهرجان في سينما رويال بمدينة مالمو، بحضور المخرج وفريق العمل، ما يمنح الجمهور فرصة لقاء صانعي الفيلم والاستماع إلى تفاصيل رحلته الإنتاجية والفنية.
 

وعبّر المخرج حسن هادي عن سعادته البالغة بهذا الاختيار قائلاً:

سعدتُ جدًا باختيار فيلم "مملكة القصب" للمشاركة في مهرجان مالمو للسينما العربية، وخصوصًا كفيلم افتتاح. يحمل هذا الاختيار معنى خاصًا بالنسبة لي، كون المهرجان جسراً يربط ويعرّف بالسينما العربية المتنوعة، ومنصة لتقديم الأصوات المهمة إلى جمهور واسع.
 

أن يكون للأفلام العربية بيت ومنصة مهمة كمهرجان مالمو هو مبعث أمل وفخر لكل صانع أفلام عربي. وأنا ممتنّ لكل من آمن بالفيلم ورافقه في هذه الرحلة، ولإدارة مهرجان مالمو على هذا الاحتفاء والدعم.
 

وقال محمد قبلاوي، مؤسس ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية:

نحن فخورون بافتتاح الدورة السادسة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالفيلم العراقي المميز "مملكة القصب" للمخرج حسن هادي. يقدم الفيلم تجربة إنسانية عميقة تُروى من منظور طفلة في مرحلة حساسة من تاريخ العراق، بلغة سينمائية مؤثرة وحس بصري لافت.
 

