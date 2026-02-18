أتلتيكو يبحث عن رد الاعتبار أوروبيا أمام كلوب بروج بعد السقوط المحلي

يبدأ أتلتيكو مدريد مشواره في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بمواجهة خارج الديار أمام كلوب بروج البلجيكي، في لقاء يقام مساء اليوم، على أن تُحسم بطاقة التأهل الأسبوع المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

الفريق المدريدي يدخل المواجهة القارية في توقيت حساس، بعد خسارته القاسية أمام رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني، وهي نتيجة عمّقت جراح الفريق وقلصت حظوظه في المنافسة على اللقب المحلي.

عقب تلك المباراة، عبّر الحارس يان أوبلاك عن استيائه من أداء الفريق، ملمحًا إلى وجود خلل في التركيز الذهني، ومؤكدًا أن الفريق لا يمكنه التعامل بانتقائية مع البطولات أو المباريات.

وأشار إلى أن غياب الحضور الذهني كان سببًا رئيسيًا في التعثرات الأخيرة.

من جانبه، رفض المدرب دييجو سيميوني الربط بين الخسارة وأي اعتبارات ذهنية، مؤكدًا أن كرة القدم تُحسم داخل الملعب فقط، وأن التفوق يكون دائمًا للفريق الأفضل أداءً.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استعادة التوازن سريعًا، خاصة مع أهمية المواجهة الأوروبية المقبلة.

وتحمل مباراة كلوب بروج أهمية مضاعفة لأتلتيكو، ليس فقط من أجل التأهل، بل أيضًا لاستعادة الثقة وإعادة ضبط المسار في موسم يمر بمنعطف حاسم.