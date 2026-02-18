يويفا يصدر بيانا رسميا بعد واقعة العنصرية ضد فينيسيوس

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن الواقعة التي شهدتها مواجهة ريال مدريد وبنفيكا في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد اتهام الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكانت الحادثة وقعت مع بداية الشوط الثاني، عقب تسجيل فينيسيوس هدف التقدم للريال، ما دفع حكم اللقاء إلى إيقاف المباراة لنحو 11 دقيقة وتفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من يويفا.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية بريستياني وهو يتحدث واضعًا قميصه على فمه، وهو ما اعتبره لاعبو ريال مدريد تصرفًا يحمل إساءة عنصرية تجاه فينيسيوس، الذي سبق أن تعرض لوقائع مشابهة في الملاعب الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.

ومع استئناف اللعب، سادت أجواء من التوتر داخل الملعب، حيث تعرض فينيسيوس لصيحات استهجان متواصلة، كما دخل كيليان مبابي في مشادة لفظية مع اللاعب الأرجنتيني.

وأوضح يويفا في بيانه أن تقارير مراقبي المباراة قيد المراجعة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت المخالفة سيتم فتح إجراءات تأديبية قد تفضي إلى عقوبات رسمية بحق اللاعب المعني.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في مدريد.