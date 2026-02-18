محافظ الإسكندرية يتفقد المركز التكنولوجي بالجمرك ويستمع لشكاوى

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية ، جولة تفقدية بنطاق حي الجمرك لمتابعة المشروعات الكبرى التي تتم بالحي، مثل: مشروع تطوير حلقة السمك ومحيط القلعة ومشروع تطوير ميدان المساجد، وذلك خلال جولته الميدانية لتفقد المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

و تفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي الجمرك، واستمع إلى شكاوى ومطالب المواطنين داخل المركز.

ووجه رئيس الحي بسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين بما يحقق رضاهم وسرعة إنجاز مصالحهم، مع التأكيد على سرعة إجراء المعاينات للعقارات الصادر لها قرارات بذلك، مكلفاً رئيس الحي بالتواجد الدوري في المركز التكنولوجي للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين.

وأثناء تفقده حي الجمرك، قام المهندس أيمن عطية بالمرور على أحد العقارات المائلة بشارع سبلة بمنطقة رأس التين، والصادر له قرار بالإزالة، وذلك برفقة لجنة هندسية مشكلة من أساتذة متخصصين لمعاينة الموقع. وقد أكد المحافظ للسكان أن أمن وسلامة قاطني العقار والعقارات المجاورة يأتي في المقام الأول، وأن المحافظة في انتظار قرار اللجنة الهندسية المشكلة.

وفي الجولة ذاتها، قام المحافظ بالمرور لتفقد آخر المستجدات بمشروع تطوير ميدان المساجد، حيث التقى بمجموعة من السياح الذين أشادوا بجمال المدينة، متمنين سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالموقع الديني والروحاني العريق.

وأشاد المحافظ بأعمال التطوير التي تتم، مؤكداً أنه سيتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الجزء الأكبر من المشروع خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أهمية اختيار نباتات تتناسب مع طبيعة هذا الموقع وتحافظ على جمال التصميم.

كما استفسر من المهندسين عن مدى توافر ساحات لإقامة الاحتفالات الدينية الكبرى، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هوية هذا المكان التراثي والديني العريق ليكون منطقة جذب سياحي.

جاءت هذه الجولة بحضور؛ السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي الجمرك، ومديري إدارات المرافق والمرور والطرق والنقل، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.