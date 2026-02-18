اتصالات الشيوخ : توجيه الرئيس بتنظيم استخدام وسائل التواصل للأطفال رؤية استباقية لحمايتهم

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة التي نظمها حزب حماة الوطن تأتي في إطار دعم التوجيه الرئاسي بدراسة وإعداد إطار ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.

وأوضحت أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأطفال في العصر الرقمي، ويؤكد أن الدولة المصرية تتعامل برؤية استباقية ومسؤولية وطنية شاملة في ظل عالم رقمي سريع ومليء بالتحديات.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإحصاءات الصادرة عن منصة «ديجيتال إيجيبت» تفيد بوجود نحو 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر، وأكثر من 51 مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمثل نحو 43% من المجتمع المصري، في حين يبلغ عدد الأطفال نحو 39 مليون طفل وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت أن هذه الأرقام تفرض ضرورة التحرك السريع لصياغة حلول واقعية ومتوازنة، انطلاقاً من أن الأطفال يمثلون الثروة الحقيقية للمجتمع المصري.

وشددت على أن المقاربة المطروحة لا تقتصر على إصدار قانون فحسب، بل تقوم على منظومة حماية شاملة تتضمن إطاراً تشريعياً وتوعوياً وثقافياً، إلى جانب الدعم النفسي والتمكين الأسري، مؤكدة أن الهدف ليس معاداة التكنولوجيا، وإنما مواجهة الفوضى الرقمية التي قد تهدد وعي الأطفال وهويتهم.

وأوضحت أن التوصيات انقسمت إلى شقين؛ أحدهما حزبي والآخر نتاج مداخلات الجهات المعنية المشاركة في المائدة المستديرة.

وكشفت البدوي أن الحزب سيطلق مبادرة وطنية للتوعية الرقمية في مختلف المحافظات من خلال أماناته، تتضمن تنظيم ورش عمل لتمكين الأسر من أدوات الحماية، وإعداد دليل للأسرة المصرية للاستخدام الآمن للإنترنت، فضلاً عن البدء في إعداد مشروع قانون عصري يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي ومتطلبات حماية الطفل.

