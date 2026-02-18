قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتصالات الشيوخ : توجيه الرئيس بتنظيم استخدام وسائل التواصل للأطفال رؤية استباقية لحمايتهم

الأطفال والإنترنت
الأطفال والإنترنت
محمود محسن

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن التوصيات الصادرة عن المائدة المستديرة التي نظمها حزب حماة الوطن تأتي في إطار دعم التوجيه الرئاسي بدراسة وإعداد إطار ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.

وأوضحت أن هذا التوجيه يعكس حرص القيادة السياسية على حماية الأطفال في العصر الرقمي، ويؤكد أن الدولة المصرية تتعامل برؤية استباقية ومسؤولية وطنية شاملة في ظل عالم رقمي سريع ومليء بالتحديات.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الإحصاءات الصادرة عن منصة «ديجيتال إيجيبت» تفيد بوجود نحو 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر، وأكثر من 51 مليون حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يمثل نحو 43% من المجتمع المصري، في حين يبلغ عدد الأطفال نحو 39 مليون طفل وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت أن هذه الأرقام تفرض ضرورة التحرك السريع لصياغة حلول واقعية ومتوازنة، انطلاقاً من أن الأطفال يمثلون الثروة الحقيقية للمجتمع المصري.

وشددت على أن المقاربة المطروحة لا تقتصر على إصدار قانون فحسب، بل تقوم على منظومة حماية شاملة تتضمن إطاراً تشريعياً وتوعوياً وثقافياً، إلى جانب الدعم النفسي والتمكين الأسري، مؤكدة أن الهدف ليس معاداة التكنولوجيا، وإنما مواجهة الفوضى الرقمية التي قد تهدد وعي الأطفال وهويتهم.

وأوضحت أن التوصيات انقسمت إلى شقين؛ أحدهما حزبي والآخر نتاج مداخلات الجهات المعنية المشاركة في المائدة المستديرة.

وكشفت البدوي أن الحزب سيطلق مبادرة وطنية للتوعية الرقمية في مختلف المحافظات من خلال أماناته، تتضمن تنظيم ورش عمل لتمكين الأسر من أدوات الحماية، وإعداد دليل للأسرة المصرية للاستخدام الآمن للإنترنت، فضلاً عن البدء في إعداد مشروع قانون عصري يحقق التوازن بين الانفتاح الرقمي ومتطلبات حماية الطفل.
 

غادة البدوي لجنة التعليم الاتصالات التوجيه الرئاسي القيادة السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

محافظ كفر الشيخ

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور

جانب من اللقاء

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين لتوليه مسئولية محافظة أسوان

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد