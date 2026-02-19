بالقفطان المطرز.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها في أحدث ظهور بمناسبة قدوم شهر رمضان | شاهد

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ريهام أيمن في رمضان

خطفت ريهام أيمن الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة كشفت عن ذوقها الرفيع، حيث ارتدت بنطلوناً وتوب باللون الأبيض ونسقت معهما قفطان طويل باللون النبيتي المطرز.

أكملت ريهام أيمن إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي، مع مجموعة من الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ريهام أيمن بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.