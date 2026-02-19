إصابة سيدتين في إنقلاب سيارة بطريق مرسي علم القصير جنوب البحر الأحمر

أصيبت سيدتان في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق "مرسي علم - القصير القديم" جنوب البحر الأحمر.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، تلقت إخطاراً يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى طريق "مرسي علم - القصير القديم".

علي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كلا من، هبة إبراهيم فوزي 31 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"، إيمان على محمد 42 سنة "إشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابتين إلى مستشفى مرسي علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.