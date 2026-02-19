التكنولوجيا الرقمية: تشاد تسعى لتعزيز التعاون مع أذربيجان

تواصل تشاد استراتيجيتها في الانخراط الدولي في القطاع الرقمي، وتسعى إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع أذربيجان.

واستقبلت وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تشاد وفدا رسميا من أذربيجان في إنجامينا يوم الثلاثاء الماضي وترأس الوفد سالار إمامالييف، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في وكالة أذربيجان للابتكار والتنمية الرقمية ، وجاءت هذه الزيارة ضمن مهمة لاستكشاف فرص التعاون التكنولوجي.

ونقلت وكالة /ايكوفن/ المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي التشادية، اليوم /الخميس/ - أن "مسؤولي الوكالة قدموا عرضا عن مهمة الوكالة ومشاريعها الجارية الرامية إلى تحديث النظام الرقمي الوطني". وتركزت المناقشات على تطوير البنية التحتية، والأمن السيبراني، والحكومة الإلكترونية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي. وأضافت الوزارة أن "المناقشات تناولت أيضا تحديات التحول الرقمي وفرص الاستثمار في القطاع الرقمي التشادي".

وتأتي هذه الزيارة عقب توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تشاد ووكالة أذربيجان للابتكار والتنمية الرقمية في يناير الماضي. وقد سافر مسؤولون تشاديون إلى باكو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تهدف إلى "تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والابتكار والحوكمة الإلكترونية وتنظيم الاتصالات الإلكترونية، فضلا عن الترويج للمنتجات والخدمات الرقمية وتصديرها".

وبعيدا عن الإجراءات الرسمية، تعكس هذه المبادرة التزام تشاد بتنويع شراكاتها التكنولوجية وتسريع وتيرة تحولها الرقمي. وتجدر الإشارة إلى أن أذربيجان تمتلك خبرة معترف بها في مجال رقمنة الخدمات العامة ونشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.