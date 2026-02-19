ضبط 1297 عبوة مبيدات فاسدة و11 طن أسمدة مغشوشة بالبحيرة

تمكنت مديرية الزراعة بالبحيرة من ضبط مصنع مخصبات بدون ترخيص والتحفظ على 11 طن أسمدة غير مسجلة بوزارة الزراعة، وتحرير 22 محضرًا لمحلات المبيدات والمخصبات غير المرخصة، والتحفظ على 11 طن أسمدة مغشوشة وعلى 875 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية في مركز بدر.

جاء ذلك بعد تنفيذ حملة بمركز بدر وبعد المرور على المحلات تلاحظ عدم وجود تراخيص لـ23 منشأة، وعلى الفور تم تحرير محاضر للمحلات غير المرخصة والتحفظ على 1297 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة ومنتهية الصلاحية، وتم التنبيه على أصحاب المحلات غير المرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.

ومن جانبه شدد الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديدًا على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.