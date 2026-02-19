قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب: مشاركة مصر في "مجلس السلام" بواشنطن يؤكد ريادتها الدولية

الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب
الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب
حسن رضوان

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بواشنطن تمثل اعترافا دوليا واضحا بثقل الدولة المصرية السياسي والاستراتيجي، وتعكس المكانة الراسخة التي تحتلها القاهرة باعتبارها أحد أهم الأطراف الفاعلة والمؤثرة في جهود تسوية الأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية.

وأوضح السبكي في بيان له أن حرص الإدارة الأمريكية على توجيه الدعوة لمصر، ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد أن مصر أصبحت شريكا رئيسيا لا غنى عنه في أي مسار دولي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن رؤيتها السياسية المتوازنة أصبحت محل تقدير واحترام من جانب القوى الدولية الكبرى.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ دورها كقوة إقليمية مسؤولة، تمتلك القدرة على إدارة الملفات المعقدة بحكمة واتزان، وهو ما انعكس في تحركاتها الفاعلة لاحتواء الأزمات ومنع تفاقم الصراعات، والدفاع المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أية محاولات لتصفية القضية أو فرض حلول تنتقص من حقوقه المشروعة.

وأضاف السبكي أن مشاركة مصر في هذا المجلس الدولي المهم تعكس الثقة العالمية في القيادة السياسية المصرية، وفي قدرتها على طرح رؤى واقعية ومتوازنة تسهم في تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على أن مصر كانت وستظل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، نظرا لما تمتلكه من ثقل سياسي وتاريخي ودبلوماسي يؤهلها للعب دور محوري في صياغة مستقبل المنطقة.

وأكد أن التحركات المصرية على الساحة الدولية تعكس التزاما راسخا بدعم الأمن والسلم الدوليين، وحرصا دائما على حماية مقدرات الشعوب والحفاظ على استقرار الدول، مشددا على أن العالم بات يدرك أن مصر تمثل صوت الاعتدال والحكمة، وأن مشاركتها في مثل هذه المحافل الدولية الكبرى تعزز فرص التوصل إلى حلول عادلة ومستدامة للصراعات، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الأمن الإقليمي والدولي.

مجلس السلام واشنطن القاهرة الأزمات الإقليمية والدولية القضية الفلسطينية

