مع أول يوم رمضان.. كيفية تفادى حوادث المرور أثناء الشهر الكريم؟

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن سيولة الحركة المرورية خلال شهر رمضان شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأربع الأخيرة، نتيجة جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق وإنشاء المدن الذكية، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار هشام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم روان أبو العينين إلى أن الفترة التي كان يشهد فيها الشارع المصري كثافات مرورية عالية، خصوصًا في مناطق مثل ميدان التحرير، انتهت تمامًا منذ أكثر من أربع سنوات، بعد إنشاء 7320 كيلومتر طرق جديدة، وتطوير 10 آلاف كيلومتر، إضافة إلى 1350 كوبري ونفق، وهو ما ساعد في تحسين حالة الشارع بشكل كبير.

وأكد هشام على أهمية التزام قائدي السيارات بقواعد السلامة المرورية خلال رمضان، لا سيما في أول أيام الشهر، مشيرًا إلى ضرورة التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة، مثل الفرامل، الإطارات، أحزمة الأمان، ووجود طفاية حريق، مثلث عاكس وحقيبة إسعاف. كما شدد على عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم وضع الأطفال في المقاعد الأمامية أو على الرجلين أثناء السير.

وأشار الخبير المروري إلى الالتزام بالحارة المرورية والسرعات المحددة داخل المدن وخارجها، واستخدام الأنوار بشكل صحيح ليلاً، مع الانتباه للأولويات على الطرق، وعدم التوقف في مطالع ومنازل الكباري، للحفاظ على سلامة الجميع.



