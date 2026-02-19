قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
درة: مسلسل إثبات نسب معمول بمزاج وبتمنى الناس تتفرج عليه
الزمالك يرفض معاقبة حسام عبدالمجيد وعبدالله السعيد
دينا أبو الخير: تحضير الزوجة لـ الإفطار في رمضان تنال به الأجر والثواب
التنمية المحلية: تطوير الأراضي العامة غير المستغلة لتلبية احتياجات الأطفال والشباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جمعية المستثمرين يلتقون محافظ دمياط لمناقشة إستراتيجيات التعاون المشترك

زينب الزغبي

التقى  الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزى، مع المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، و الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرين دمياط الجديدة، وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تلقى " محافظ دمياط " و " نائب المحافظ " التهنئة لحصولهما على ثقة القيادة السياسية وتوليهما مهام عملهما بالمحافظة .

وشهد اللقاء مناقشة إستراتيجيات التعاون المشترك بين المحافظة و الجهاز والجمعية ، وتم تبادل عدد من الرؤى والأفكار والأفكار لدعم القطاعات الصناعية الشهيرة بدمياط و على رأسها قطاع الأثاث ، و فتح مجالات للتصدير بالخارج .

وأوضح " الدكتور حسام الدين فوزى " أن وجود منطقة صناعية بهذا الحجم بمدينة دمياط الجديدة تُعد إضافة قوية للمحافظة، مؤكدًا عزمه إجراء زيارة قريباً للوقوف على الاحتياجات على أرض الواقع وأكد دعم المحافظة الكامل للمنطقة وحرصها على تذليل أي عقبات ، تواجه المستثمرين.

دمياط محافظ دمياط جمعيه المستثمرين جهاز التعمير

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

القبض على متهم بتعاطي المخدرات فى الشارع بـ دار السلام

القبض على سائق مينى باص تعدى على مواطن بالضرب بالقليوبية

مصادرة 5300 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها معروضة للبيع بالغربية

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

