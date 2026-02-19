جمعية المستثمرين يلتقون محافظ دمياط لمناقشة إستراتيجيات التعاون المشترك

التقى الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، ونائبه الدكتور محمد فوزى، مع المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، و الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرين دمياط الجديدة، وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تلقى " محافظ دمياط " و " نائب المحافظ " التهنئة لحصولهما على ثقة القيادة السياسية وتوليهما مهام عملهما بالمحافظة .

وشهد اللقاء مناقشة إستراتيجيات التعاون المشترك بين المحافظة و الجهاز والجمعية ، وتم تبادل عدد من الرؤى والأفكار والأفكار لدعم القطاعات الصناعية الشهيرة بدمياط و على رأسها قطاع الأثاث ، و فتح مجالات للتصدير بالخارج .

وأوضح " الدكتور حسام الدين فوزى " أن وجود منطقة صناعية بهذا الحجم بمدينة دمياط الجديدة تُعد إضافة قوية للمحافظة، مؤكدًا عزمه إجراء زيارة قريباً للوقوف على الاحتياجات على أرض الواقع وأكد دعم المحافظة الكامل للمنطقة وحرصها على تذليل أي عقبات ، تواجه المستثمرين.