ترامب: سد إثيوبيا سيحدث بعض المشكلات في نهر النيل.. ونعمل على حل هذا الملف
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
محافظ الإسكندرية: تكريم الفريق أحمد خالد مستحق لمسيرة العطاء

أحمد بسيوني

نظّمت محافظة الإسكندرية حفل تكريم للاحتفاء بمسيرة العطاء والجهود المخلصة التي قدّمها الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية السابق، والمهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ السابقة، بديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من العاملين بالمحافظة.

وفي مستهل كلمته؛ أعرب المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، عن بالغ تقديره لما بذله الفريق أحمد خالد من جهود مخلصة خلال فترة توليه المسؤولية، مشيدًا بإدارته الحكيمة وروحه القيادية، ومؤكدًا أن المرحلة الماضية شهدت طفرة ملحوظة في مستوى الأداء والخدمات، انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسيرة البناء والتنمية، كما ثمّن جهود المهندسة أميرة صلاح خلال فترة عملها نائبًا للمحافظ.

ومن جانبه؛ أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد عن سعادته البالغة بالفترة التي قضاها في خدمة محافظة الإسكندرية، مؤكدًا فخره واعتزازه بالعمل وسط فريق مخلص ومتميز، ومشيدا بروح التعاون والانضباط التي كانت أساس تحقيق النجاحات، قائلًا: “سعيد بما تحقق على أرض هذه المحافظة العريقة، وبما قدمه أبناؤها من جهد وإخلاص من أجل خدمة المواطن”.

وفي كلمتها؛ أعربت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية السابقة، عن اعتزازها الكبير بتجربتها في العمل بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن هذه المرحلة شكّلت إضافة مهمة لمسيرتها المهنية، وأسهمت في صقل خبراتها العملية، موجّهة الشكر لمحافظ الإسكندرية السابق، ولفريق العمل، وللقيادة التنفيذية على الدعم والتعاون المثمر.

كما عبّر ممثلو مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لما بذله المحافظ السابق من جهود ملموسة لرفع شأن المحافظة وتعزيز قدراتها التنموية، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات المقبلة، واستكمال مشروعات التنمية والخدمات بما يحقق صالح المواطنين.

وفي ختام الحفل، قام محافظ الإسكندرية بتسليم «مفتاح المحافظة» للفريق أحمد خالد حسن سعيد المحافظ السابق، في لفتة رمزية تعبّر عن التقدير العميق لمسيرته الحافلة بالعمل الجاد والعطاء الوطني، وما حققه من إنجازات أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

