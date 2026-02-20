علي قدورة يتحدث عن القرآن كخطوة حاسمة بعد الاعتزال

كشف مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة عن ملامح مرحلته الجديدة عقب قراره الابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدًا أن قراءة القرآن الكريم كانت نقطة تحول مهمة في تثبيت قناعته بالطريق الذي اختاره.

الظهور بمظهر الواعظ

وأوضح خلال ظهوره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى عبر قناة قناة الحدث اليوم، أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتلو القرآن لاقى تفاعلًا واسعًا، لكنه شدد على أن هدفه لم يكن الظهور بمظهر الواعظ أو تغيير هويته، بل تأكيد التزامه بالمرحلة الجديدة في حياته.

وأشار إلى أن قراره جاء بعد فترة صعبة نفسيًا شعر خلالها بالحاجة إلى مراجعة الذات وإحداث تغيير جذري، مؤكدًا أنه أراد أن يبرهن لنفسه قبل الآخرين أن اختياره بالابتعاد عن الفن كان قرارًا صائبًا.

وأضاف أن نشر الفيديو لم يكن بدافع التفاخر أو لفت الأنظار، وإنما كوسيلة لدعم استقامته والابتعاد عن أي تناقض، لافتًا إلى أنه يسعى للبركة والثبات أكثر من السعي وراء الجدل.

تمسكه بالتواضع والدعاء

واختتم حديثه بالتأكيد على تمسكه بالتواضع والدعاء، معتبرًا أن الاستمرار على الطريق الصحيح يتطلب صدق النية والتقرب إلى الله، وليس مجرد كلمات أو مظاهر خارجية.