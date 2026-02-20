قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصريحات أوباما.. ترامب يوجه وكالات الدولة بنشر وثائق عن الكائنات الفضائية
تصوير جوي يرصد تقدم أعمال الخط الثاني للقطار السريع أكتوبر أسوان أبوسمبل
فرنسا تفتح تحقيقين جديدين في قضايا مرتبطة بإبستين وتدعو الضحايا للإدلاء بشهاداتهم
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دعاء السحر مستجاب ..اغتنم الفرصة قبل الفجر واطلب ما تشاء
روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
توك شو

علي قدورة يتحدث عن القرآن كخطوة حاسمة بعد الاعتزال

الفنان علي قدوة
الفنان علي قدوة
محمد البدوي

كشف مؤدي المهرجانات المعتزل علي قدورة عن ملامح مرحلته الجديدة عقب قراره الابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدًا أن قراءة القرآن الكريم كانت نقطة تحول مهمة في تثبيت قناعته بالطريق الذي اختاره.

الظهور بمظهر الواعظ

وأوضح خلال ظهوره في برنامج «خط أحمر» مع الإعلامي محمد موسى عبر قناة قناة الحدث اليوم، أن مقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يتلو القرآن لاقى تفاعلًا واسعًا، لكنه شدد على أن هدفه لم يكن الظهور بمظهر الواعظ أو تغيير هويته، بل تأكيد التزامه بالمرحلة الجديدة في حياته.

وأشار إلى أن قراره جاء بعد فترة صعبة نفسيًا شعر خلالها بالحاجة إلى مراجعة الذات وإحداث تغيير جذري، مؤكدًا أنه أراد أن يبرهن لنفسه قبل الآخرين أن اختياره بالابتعاد عن الفن كان قرارًا صائبًا.

وأضاف أن نشر الفيديو لم يكن بدافع التفاخر أو لفت الأنظار، وإنما كوسيلة لدعم استقامته والابتعاد عن أي تناقض، لافتًا إلى أنه يسعى للبركة والثبات أكثر من السعي وراء الجدل.

تمسكه بالتواضع والدعاء

واختتم حديثه بالتأكيد على تمسكه بالتواضع والدعاء، معتبرًا أن الاستمرار على الطريق الصحيح يتطلب صدق النية والتقرب إلى الله، وليس مجرد كلمات أو مظاهر خارجية.

